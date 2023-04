Faillissement Instabox en Red Je Pakketje: Belastingdienst en UWV wachten op miljoenen

De Belastingdienst en het UWV hebben flinke miljoenenclaims ingediend bij de curator van de faillissementen van Instabox Nederland en Red Je Pakketje. De kans dat zij het volledige bedrag terugzien is klein, zo blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag. De twee bedrijven werden eind vorig jaar onverwacht failliet verklaard.

Diverse schuldeisers hebben vorderingen ingediend bij de curator. In elk geval van een faillissement zijn er ‘preferente schuldeisers’ die voorrang krijgen bij de uitbetaling van de vorderingen, in dit geval de Belastingdienst en het UWV. De Belastingdienst heeft een vordering van 7 miljoen ingediend. De claim van het UWV is nog niet ingediend. ‘Gewone schuldeisers’ hebben in totaal een vordering van 1,4 miljoen euro ingediend.

Tot nu toe is pas 6 miljoen euro opgehaald door de curator door middel van de verkoop van bedrijfsonderdelen aan DHL en het incasseren van de tegoeden van de pakketdiensten. Naar verwachting zal deze opbrengst nog iets oplopen, maar het zal onwaarschijnlijk dat het genoeg is om alle schuldeisers te compenseren.