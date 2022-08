Farfetch Limited maakt halfjaarbalans op na veelbewogen weken, winst zakt in tweede kwartaal

Het online modeplatform Farfetch Limited heeft een spannend half jaar achter de rug. Een paar weken terug nog sloeg het bedrijf de handen ineen met Salvatore Ferragamo , en afgelopen woensdag werd Farfetch samengevoegd met Yoox Net-a-porter . Een ‘grote stap’ voor Farfetch op weg naar het doel om ‘hét wereldwijde platform voor mode te worden’, zo schrijft het bedrijf in het halfjaarverslag.

Die groei was ook in de cijfers te zien: in de zes maanden voorafgaand aan 30 juni steeg de omzet naar bijna 1,1 miljard dollar (omgerekend 1,1 miljard euro), tegenover 1 miljard dollar (1 miljard euro) in dezelfde periode vorig jaar. De winst na belastingen steeg van circa 605 miljoen dollar (605 miljoen euro) naar 796 miljoen dollar (769 miljoen euro).