Feit of fabel? Klarna ontrafelt 6 stellingen over achteraf betalen

Achteraf betalen – ook wel later betalen of betalen na ontvangst – groeit enorm in populariteit. Maar er bestaan ook een hoop vooroordelen en onduidelijkheden over deze betaalmethode. Hoog tijd om een aantal stellingen voor te leggen aan twee experts: Derek Vreeburg, Senior Commercial Manager en Jasper Scheffer, Head of Partnerships bij Klarna.

1: “Achteraf betalen leidt tot meer retouren”

Vreeburg: “Dat is waar voor de fashion-industrie. Retouren zijn een probleem voor de branche, ongeacht de betaalmethode. Dit komt met name voort uit de behoefte van consumenten om de paskamer naar de thuissituatie te verplaatsen. Bij de groei van die behoefte, zien we ook een verschuiving in de voorkeur voor een betaalmethode. Met Klarna bestellen geeft de consument het gemak dat ze enkel betalen voor wat ze houden en bij retouren niet hun rekening hoeven te controleren om te kijken of ze (een deel van) hun geld hebben teruggekregen. Dus als consumenten al de intentie hebben om meerdere stuks te kopen dan, zijn ze eerder geneigd om voor achteraf betalen te kiezen.”

Scheffer: “Ook is het belangrijk om onderscheid te maken tussen deelretouren en volledige retouren. Dat laatste is voor webwinkeliers het minst wenselijke scenario. Maar als een klant drie artikelen bestelt en er één retourneert, blijft de winstmarge behouden. Consumenten die achteraf betalen, bestellen gemiddeld meer artikelen én ze houden meer. Onderzoek toont aan dat als mensen producten langer in huis hebben, het retourpercentage omlaag gaat. Bijvoorbeeld omdat hun twijfel is weggenomen, of omdat ze eraan gehecht zijn geraakt. Vanuit retourperspectief bieden we daarom naast betalen in 14 dagen nu ook betalen in 30 dagen aan. En kunnen consumenten in onze app gratis hun betaling met 10 dagen uitstellen, ‘snoozen’ noemen we dat. Dat helpt de webwinkel heel erg.”

2: “Als je achteraf betaalt, heb je een schuld”

Scheffer: “Een hardnekkig vooroordeel is dat een achterafbetaling een lening of krediet is. Dat is niet zo: het is een uitgestelde betaling. Consumenten hoeven pas te betalen als zij besluiten de bestelling te houden. Bij elke aankoop voeren wij een risicocheck uit. Zo maken we een inschatting hoe groot de kans is dat de consument zich de aankoop ook echt kan veroorloven.”

Vreeburg: “Via diverse reminders in onze app of per e-mail doen we er alles aan om consumenten op tijd te laten betalen. Als iemand een keer niet op tijd betaalt, dan kan dit consequenties hebben voor de eerstvolgende transactie. Zo voeren we doorlopend controles uit om te zorgen dat mensen veilig en verantwoord kunnen shoppen. Heel anders dan bij betalingen met een creditcard of rood staan. Daarbij wordt eenmalig getoetst of de kredietruimte verantwoord is. Een momentopname dus.”

3: “Achteraf betalen is fraudegevoelig”

Vreeburg: “Professionele fraudeurs zijn zeker op zoek naar mogelijkheden tot achterafbetaling. Wij zouden echter niet bestaan als onze fraudechecks niet goed zouden zijn. Elke dag houden wij tienduizenden fraudepogingen tegen. Natuurlijk kan het zijn dat er toch iets doorheen glipt. We zien bijvoorbeeld af en toe identiteitsfraude. In dat geval dekken wij het risico voor alle partijen: de webwinkel én de consument.”

Scheffer: “Bij alle betaalmethoden kun je te maken krijgen met fraudeurs. Dat kan ook een webshop zijn die producten nooit levert. Doordat wij de risico’s voor alle partijen op ons nemen, zijn wij erbij gebaat fraude tegen te gaan. We bieden volledige bescherming, ook als een webshop failliet gaat bijvoorbeeld.”

4: “Het is duurder om te betalen via Klarna dan via andere betaalmethodes”

Vreeburg: “Dat hangt er volledig vanaf met welke betaalmethode je ons vergelijkt. Klarna is namelijk veel meer dan een betaalmethode, we bieden daarnaast allerlei services om webwinkels te ontlasten. Zo zijn we via de chat 24 uur per dag bereikbaar voor vragen. Ook promoten we onze partners proactief in onze mediacampagnes en in onze kanalen zoals de Klarna app, onze nieuwsbrief en op sociale media.”

Scheffer: “Onze shoppers zijn eraan gewend dat ze bij ons gebruik kunnen maken van een compleet pakket aan diensten. Naast achteraf betalen in de check-out omgeving ontdekken consumenten in onze app nieuwe merken. Ze kunnen wishlists aanmaken met hun favoriete items en deze delen met wie zij dat willen. Allemaal features om opnieuw verkeer naar de webshops te leiden.”

5: “Achteraf betalen is een nicheproduct en wordt nog door weinig webwinkels aangeboden”

Scheffer: “Achteraf betalen bestaat al decennialang: al sinds de jaren vijftig wordt er gebruik van gemaakt. Denk maar eens aan de bekende postordercatalogi. Van een nicheproduct is dus zeker geen sprake. Wel is de dienst in een modern jasje gestoken en gedigitaliseerd. Inmiddels bieden ruim 200.000 webshops wereldwijd Klarna aan. In Nederland alleen zijn dat er ruim 15.000.”

Vreeburg: “Mensen hebben het druk en hechten daarom erg aan gemak. Achteraf betalen maakt online shoppen sneller en makkelijker en daarom bieden juist steeds meer webwinkels deze optie aan. Bij Klarna staat innovatie voorop. Onze eigen ontwikkelaars doen elke dag niets anders dan de functionaliteiten van het product uitbouwen om meer service te bieden en betalingen nog makkelijker en sneller te laten verlopen.”

6: “Betaalmethodes als Klarna zijn gericht op fashion-aankopen”

Scheffer: “Bij het online shoppen van kleding heb je te maken met allerlei factoren zoals de stof, kleur, pasvorm en maatvoering die bepalen of het product past en aan de verwachtingen voldoet. Daarom bieden veel fashionbedrijven klanten de mogelijkheid tot achteraf betalen. Maar we werken ook samen met bedrijven in tal van andere sectoren. Denk aan MediaMarkt, Sonos, Samsung, Philips, Amac en Kijkshop.”

Vreeburg: “Een service die we in diverse regio’s ook bieden is gespreid betalen of betalen in delen. Dit maakt het laagdrempeliger om luxeproducten te kopen. Mensen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om kleding van hogere kwaliteit kopen in plaats van fast fashion en daarmee bijdragen aan verduurzaming van de wereld. Naar verwachting zal deze dienst medio volgend jaar in Nederland beschikbaar zijn.”