Freelancers en de coronacrisis: haarstylist en visagist Cécile Holle

Ontwerpers, stylisten, schrijvers, fotografen, vormgevers, producenten: in de mode zijn freelancers overal. Zelfstandig en flexibel werken heeft zo zijn voordelen, maar het betekent ook grotere risico’s. Nu steeds meer collecties, producties en evenementen worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis, lopen voor veel freelancers de opdrachten terug. Wat zijn voor hen de gevolgen? Wat houdt hen bezig? FashionUnited spreekt verschillende freelancers uit de mode-industrie over de impact van de coronacrisis op hun werksituatie.

Deze week is dat haarstylist en visagist Cécile Holle. Zij was naar eigen zeggen ‘altijd al bezig met haar en make-up’, maar werkte na haar studie commercieel communicatiemanagement eerst enkele jaren als marketeer en bij een videoproductie-startup. Nadat een vriendin Holle vroeg om haar bruidskapsel en make-up te verzorgen, ging het balletje rollen. Holle volgde een officiële visagie-opleiding in Kaapstad, stelde een portfolio samen, en werd in 2015 fulltime freelancer. Heden ten dage doet ze de haarstyling en visagie voor foto- en videoshoots van internationale merken, zoals Filippa K, Karl Lagerfeld en Suitsupply.

Hoe ziet je werksituatie er gewoonlijk uit?

“Ik heb regelmatig fotoshoots: editorials, maar ook commerciële shoots. Het grootste deel is voor externe opdrachtgevers, maar sommige organiseer ik zelf. Ik stel een team samen, en vervolgens kijken we met elkaar naar merken waar we content voor zouden kunnen of willen maken. Die content maken we vaak in het buitenland. Dan combineren we meerdere opdrachten in één trip, dat scheelt in de kosten. Vorig jaar was ik met een team in Zuid-Frankrijk, en voor mei had ik een paar opdrachten in Portugal gepland staan.”

“Voor shoots ben ik veel op pad in binnen- en buitenland. Af en toe werk ik een paar dagen thuis, dan werk ik aan de organisatie van mijn eigen shoots en doe ik mijn administratie.