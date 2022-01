Kringloopwinkels hebben het druk door de lockdown, maar kunnen niet open

Kringloopwinkels krijgen meer spullen binnen dan normaal. Mensen zijn aan het opruimen geslagen, een combinatie van vrije dagen en de lockdown, zo meldden meerdere media, onder wie Hart van Nederland, Omroep Flevoland en Omroep Gelderland onlangs. En dat terwijl de spullen er wel ingaan, maar niet uit. Ad Vogels van kringloopwinkel Het Goed uit Eindhoven meldde aan Hart van Nederland 'ramvol' te zitten, en dat terwijl het in de winkel 'te rustig is zonder klanten'.

Dat mensen niet kunnen komen winkelen, is extra vervelend voor mensen met een kleine beurs, stelt Stichting 2Switch, die verschillende kringloopwinkels in onder meer Arnhem, Zutphen en Lochem heeft in een nieuwsitem van Omroep Gelderland. "Onze klanten hebben niet de mogelijkheid om spullen op een reguliere manier te kopen. Die proberen we zo goed mogelijk te faciliteren. Maar met een gesloten winkel in een kringloop omgeving is dat heel ingewikkeld omdat alles uniek is," vertelt Robert Frantzen, Retailmanager 2Switch in het item. De kringloopwinkels van 2Switch hebben geen website waarop kan worden gewinkeld. Bovendien hebben veel klanten geen bankpasje. De stichting werkt nu met een mail & collect systeem, waarbij mensen via een email kunnen laten weten waarnaar ze op zoek zijn. "We zijn essentiëler dan dat er gedacht wordt. Ik hoop dat iemand dat een keer ziet en ons de stempel essentieel geeft, net zoals de supermarkt en de drogist," aldus Frantzen tegenover Omroep Gelderland.

In coronajaar 2020 deden de kringloopwinkels het goed, zo bleek eerder uit voorlopige cijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). De omzet kromp maar ietsje en er kwamen zelfs banen bij, publiceerde Trouw vorig jaar. BKN heeft 66 leden met ongeveer 200 winkels verspreid over heel Nederland, volgens Trouw goed voor een marktaandeel van ongeveer 60 procent.