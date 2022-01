20 tot 30 procent meer omzet voor Belgische winkeliers door Nederlandse invasie

Belgische winkeliers spreken van 20 tot 30 procent meer omzet dankzij de Nederlandse invasie in het land, zo meldt Belgische krant HLN. Sinds de lockdown in Nederland gaan mensen massaal over de grens winkelen of naar de horeca.

De beelden van de grote drukte in onder andere Antwerpen overheersten afgelopen weken het nieuws. Veel dagjesmensen gingen tijdelijk de grens over, waardoor er ook grote files ontstonden op de wegen vanuit Nederland naar België. In de rondgang van HLN komt naar voren dat de toestroom van Nederlandse consumenten op het gebied van omzet heeft goed gemaakt wat de pandemie heeft stuk gemaakt.

Ondertussen groeit de onrust onder de Nederlandse winkeliers. Zij zien klanten hun heil zoeken over de grens. De Nederlandse retailsector wil dan ook kosten wat het kost open, zelfs als dit betekent werken met een coronapas. Deze week zal er meer informatie naar buiten komen over of de harde lockdown en de huidige maatregelen gehandhaafd blijven.