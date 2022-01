Lockdown, coronapas en boostercampagne: Drie modeondernemers over de situatie

Eerder deze week zorgde een bericht van INretail voor ophef binnen de retailsector. De organisatie gaf aan dat retailers open staan voor het gebruik van een coronatoegangsbewijs voor niet-essentiële winkels. Op social media kwamen hier felle reacties op waardoor een ander beeld geschetst werd.

Sindsdien is de berichtgeving genuanceerder geworden. In het bericht van INretail werd namelijk genoemd dat retailers bereid zijn extra maatregelen te nemen zoals het toelaten van minder klanten per vierkante meter, of het winkelen op afspraak. Wanneer het echt niet anders kan, staat men open voor het gebruiken van een coronapas. De brancheorganisatie was duidelijk: De winkels moeten gewoon open. de coronapas is daarmee het laatste redmiddel.

Hoewel de de boodschap dus genuanceerder is geworden, blijft het gesprek online doorgaan. Modeondernemers lieten op social media hun mening horen over het gebruik van de coronapas en de huidige lockdown-situatie. FashionUnited heeft contact gezocht met diverse ondernemers die hieronder de plek krijgen om hun licht te schijnen op wat er speelt in de retail.

Harry van der Zee, CEO Profuomo

“Een coronapas biedt alleen maar schijnveiligheid en heeft niets met gezondheid te maken. Dat geldt zowel voor een pas op basis van 3G als voor een pas op basis van 2G. Het wordt nu als pressiemiddel ingezet om een vaccinatiestrategie er doorheen te drukken of een lockdown al dan niet te verlengen. In de volksmond noem je dat chantage.”

“Onze sector heeft al bijna twee jaar lang aangetoond dat wij een veilige winkelomgeving kunnen bieden voor iedereen. Met name een goede ventilatie kan preventief werken. Daar zijn diverse studies naar gedaan, maar dat hoor dat ik pas sinds kort enigszins terug in het kabinetsbeleid.”

“Daarbij vind ik de invoering van een dergelijke pas voor “niet-essentiële” winkels vanuit een maatschappelijk, ethisch en economisch perspectief onwenselijk. Los van de menselijke kant, hoor ik van Duitse retailklanten dat de bezoekersaantallen na invoering enorm zijn teruggelopen en dat dit omzet kost. Ook werkt het juist de verschuiving naar nog meer online omzet in de hand, terwijl winkels een veilige winkelomgeving kunnen bieden.”

“Goede wetenschappelijke onderbouwing voor de invoering van een dergelijke pas ontbreekt. Sterker nog, je ziet eigenlijk dat het virus in alle landen min of meer hetzelfde verloop heeft ongeacht de maatregelen.”

“Mijn mening is dat winkels zonder enige beperking open moeten en kunnen. De overheid kan beter investeren in opschaling van de zorg dan in een controlemaatschappij die polariserend werkt en waarbij de aap op de verkeerde schouder wordt geparkeerd, namelijk die van de ondernemer. Dat is niet juist.”

Daan Broekman, zesde generatie van De Rode Winkel & Thom Broekman

“Ik ben geen voorstander van 2G en eigenlijk ook niet op afspraak. Maar als ik daarmee klanten mag ontvangen in mijn winkels dan doe ik wel mee, met gepaste tegenzin en wij zullen klanten de beste service verlenen die er is.”

“Mensen die zeggen dat INretail of wij gechanteerd zijn: Ja, zo voel ik het wel een beetje. Wij worden al twee jaar (mis)gebruikt. INretail behartigt de belangen en probeert te zorgen voor heropening op een wijze zodat er aan tafel gezeten kan worden op lange termijn. Nu weglopen is voor altijd weglopen.”

“De ondernemers die roepen dat zij gechanteerd worden moeten dan hun winkel nu ook openen tegen alle regels in.”

“Mensen die roepen dat wij minderheden uitsluiten, mensen die roepen het maakt niet uit of de winkels open zijn, mensen die roepen dat je als je meedoet aan 2G slap bent. Daar wil ik tegen zeggen: Verplaats je eens in een ondernemer die zijn levenswerk moet sluiten, te weinig steun krijgt, zonder perspectief. Iemand die roept je krijgt toch steun. Wat zou jij doen als je van de ene op de andere dag 60 procent van je loon moet inleveren, 24 maanden lang zonder perspectief dat je het terugkrijgt.”

“Het is: 1. Je blijft dicht. 2. Je gaat open en houd je niet aan de opgelegde regels. 3. Open op afspraak/QR codes scannen.”

“Op persoonlijke titel ik zie mensen plezier opzoeken in het buitenland, feestjes organiseren. Zelf ben ik ook naar het buitenland geweest om de vrijheid op te zoeken.”

“Ik ben er ook echt klaar mee. Ik heb een passie voor sport, ik mag niet sporten, ik heb geen motivatie om het op te pakken. Weer hetzelfde rondje hardlopen. Ik wil de gym in trainen, ik wil weer hockeyen. Ik ben altijd optimistisch, ik blijf strijdvaardig, echter sinds de afgelopen paar weken heb ik geen plezier meer in mijn leven, persoonlijk en als ondernemer. Ik ben blij met de teams die ik heb want zij geven mij de energie om door te gaan.”

Ciara Shah, eigenaar en oprichter van Verse Good Store

Ciara’s statement is vertaald van het Engels naar het Nederlands

“Met deze recente lockdown die Amsterdams bekendste retailers dicht gooit, naast de winkels die duurzame mode promoten, denk ik dat we moeten kijken naar de huidige norm van hoe we omgaan met de situatie. We gaan van warm naar koud, naar warm en weer koud, in een pandemie die geen genade kent en niet zal stoppen. Daarom moeten we ons aanpassen.”

“De weken voor kerst heeft de overheid een sluiting om vijf uur ‘s avonds opgelegd, waardoor grotere groepen mensen zich in kleinere ruimtes persten om alles gedaan te hebben voor de sluitingstijd. Onze kleine winkels zijn niet alleen geschikt om afstand te houden, een beperkt aantal mensen toe te laten in de winkel, vaak en grondig schoon te maken, we zijn ook bereid en hebben de mogelijkheid om een coronapas te checken voordat mensen bij ons binnenkomen.”

“Hoewel dit de gezelligheid van het winkelen beïnvloed en nog een barrière tussen ons opwerpt als mensen, als dit is wat nodig is om te heropenen, dan moeten we dit serieus overwegen.”

“Mijn grootste zorg is de manier van communiceren tussen de overheid, de ondernemers en bevolking. We zitten elke paar weken voor onze televisie voor een strikt en dehumaniserende preek waarbij alleen gekeken wordt naar aantallen, ziekenhuizen en andere interne politiek. We kijken niet naar de wetenschap achter het gedrag van consumenten of mensen in het algemeen.”

“Meeste mensen van mijn eigen leeftijd die expats zijn, wisten niet eens dat ze al een booster kunnen krijgen. Als boosteren de belangrijkste tactiek is, hoe kan dit dan? Waar is de sms die leeftijdsgroepen aanmoedigt een booster te krijgen, waar zijn de televisiecampagnes en waar zijn de campagnes om lokale retailers te ondersteunen.”

“In plaats daarvan duiken we dieper in een gigantische berg van Amazon dozen, blijven we nachten binnen terwijl we Deliveroo, Gorillaz of bij een andere bezorgbedrijf bestellen. In plaats van blijven praten over mentale gezondheid, moeten we laten zien dat er iets gebeurt en dat er werkelijk op de langetermijn wordt gewerkt aan deze pandemie, maar zo ziet het er nu niet uit.

“We kunnen niet de winkels blijven sluiten. Hoe blijven snoepwinkels op de Kalverstraat open, omdat ze als essentieel aangemerkt staan, en moeten onze winkels dicht? Sommige winkels krijgen geen steun van de overheid simpelweg omdat ze het ongeluk hadden een bedrijf te openen in 2020. Er moet iets veranderen.”