Nederlandse winkels staan open voor coronapas zolang ze maar open kunnen

Brancheorganisatie INretail meldt dat Nederlandse retailers bereid zijn extra maatregelen te nemen zodat winkels weer open kunnen. Een van die maatregelen blijkt het coronatoegangsbewijs te zijn waar de branche eerst nog fel op tegen was.

Andere maatregelen die de brancheorganisatie voorstelt is het verminderen van het aantal toegestane klanten per vierkante meter. Ook oppert het weer het winkelen op afspraak, voor winkels die bijvoorbeeld niet kunnen werken met een coronapas. “Het zijn voorbeelden van heldere en reële afspraken die we kunnen maken voor het nieuwe kabinet. We roepen dan ook op met ons in gesprek te blijven over hoe we op structurele wijze omgaan met het coronavirus,” aldus het bericht.

Het bericht van INretail komt na de uitspraken van OMT-lid Marc Bonten eerder deze week dat men niet te veel hoop moet koesteren voor versoepelingen. Dit was een harde boodschap voor retailers die hoopten (gedeeltelijk) weer open te kunnen nadat de huidige coronamaatregelen op 14 januari in Nederland aflopen.

Eind vorig jaar werd al gehint op de invoering van een coronatoegangsbewijs in niet-essentiële winkels. Hier werd door retailers voornamelijk negatief op gereageerd. Een coronapas zou niet alleen zorgen voor minder bezoekers, maar ook extra werk leveren voor het weinige personeel dat er is en ze mogelijk daarbij in gevaar brengen omdat agressie in de detailhandel door klanten steeds vaker voorkomt.