Only for Men luidt noodklok voor winkels met ludiek bericht en video

“Een nieuw virus verspreidt zich in rap tempo onder mannen in Nederland: het ‘positiviteitsvirus’.” Zo begint het bericht dat modeketen Only for Men vanochtend publiceerde. Met een officieel ogend perscommuniqué en een video die gebaseerd is op de bekende corona-persconferenties dringt Only for Men bij het kabinet aan op ‘positieve maatregelen’, zoals het heropenen van winkels en horeca in de binnensteden.

“De oorsprong van het virus is inmiddels bekend en is te herleiden naar Only for Men,” gaat het bericht verder. De retailer ‘verspreidde het positiviteitsvirus’ de afgelopen weken onder klanten: de keten bracht bestellingen rond middels een persoonlijke bezorgservice en voegden bij de bestellingen een kleine attentie bij. De bedoeling is om deze ‘virale positiviteit’ door te zetten, aldus Only for Men, door de winkels in Nederland te heropenen.

Ondanks de ludieke toon klinkt er in het bericht van Only for Men ook een grote bezorgdheid door. “Hoewel veerkrachtige retailers zichzelf blijven inzetten om met positieve en creatieve oplossingen te blijven komen, zien zij dat hun klanten nu bij grote internationals en bij winkels over de grens shoppen,” zo is te lezen. Daarmee verdwijnen broodnodige inkomsten naar het buitenland. Volgens Only for Men kunnen winkels in Nederland veilig open en moeten ze ook open om ervoor te zorgen dat ‘het mkb de ruggengraat van Nederland is én blijft’.