INretail wil Nederland van pauzestand, ondertussen protesteren winkeliers op eigen manier

INretail presenteert vandaag een plan aan het kabinet om Nederland van de pauzestand te halen, zo is te lezen in een persbericht. “Het land wil weer op een normale manier verder.”

De brancheorganisatie geeft aan dat de samenleving weer terug naar een normaler leven wil met open winkels. “De mensen willen op een veilige manier de handrem eraf en ‘hun ding’ weer doen. Het massale bezoeken van onze buurlanden om daar te winkelen maakt dat duidelijk,” aldus het bericht. Sinds de harde lockdown zoeken veel Nederlanders hun heil in België of Duitsland. INretail geeft aan dat de winkels in Nederland weer veilig open kunnen vanwege het maximeren van het aantal mensen in de winkels, het afstand bewaren, de mondkapjes en de gebruikelijke hygiënemaatregelen. Als de situatie erom vraagt kan ook geschoven worden met het maximum aantal bezoekers. “Op deze manier wordt het onderdeel van de corona aanpak en is de paniek bij toenemende besmettingen onnodig.”

Winkeliers protesteerden afgelopen week en afgelopen weekend op hun eigen manier. Zo openden retailers verspreid door het land hun deuren om klanten te verwelkomen voor een kop koffie. Hier deden onder andere bekende retailers als Shoebaloo, Four Amsterdam, en Paul Warmer aan mee. Eerder gingen retailers al hun producten verkopen op de markt, of openden ze een marktkraam voor de deur.