Moeizaam vierde kwartaal voor Balenciaga en Gucci drukt jaarresultaten Kering

“Een jaar van mijlpalen, maar die haalden het niet bij onze ambities en ons potentieel.” Dat stond vanochtend bovenaan de presentatie van de financiële jaarresultaten van luxegroep Kering. In het vierde kwartaal lieten de resultaten inderdaad te wensen over: de omzet van het bedrijf daalde met twee procent op basis van actuele wisselkoersen. De jaaromzet kwam vijftien procent hoger uit, een beperkte groei met het oog op de 35 procent van vorig jaar.

De omzet werd onder meer gedrukt door een daling van de verkoopcijfers in het vierde kwartaal bij Gucci. Daar daalden de verkoopcijfers met elf procent naar 2,7 miljard euro. In het tweede en derde kwartaal waren daar nog stijgingen te zien.

Kering koppelt de zakkende verkoopcijfers in het jaarverslag aan de pandemie: deze had een aanzienlijke invloed op de omzet in China, een belangrijke markt voor Gucci. Tegelijkertijd bevindt Gucci zich ook in een transformatiefase: creatief directeur Alessandro Michele vertrok in november. Welke weg zijn opvolger Sabato de Sarno inslaat wordt pas in september duidelijk, tijdens de volgende modeweek in Milaan.

Ook Balenciaga had een moeilijk vierde kwartaal, door de ophef die ontstond rondom de samenwerking met rapper en ontwerper Kanye West en verdere controverse rond een in november gepubliceerde advertentiecampagne . In het jaarverslag van Kering wordt Balenciaga geschaard onder ‘overige merken’, waar een omzetdaling van drie procent werd gerapporteerd.

Yves Saint Laurent en Bottega Veneta deden het in het vierde kwartaal beter, met plussen van respectievelijk tien en acht procent, hoewel ook die cijfers laag waren ten opzichte van eerder in het jaar: bij Yves Saint Laurent werden eerder omzetstijgingen van in de veertig procent gemeten, Bottega Veneta tikte in het eerste en derde kwartaal de twintig procent aan.

Jaaromzet Kering zakt licht, komt uit op 20,4 miljard euro

Over het hele jaar genomen was bij alle merken groei te zien, met name bij Yves Saint Laurent, waar de omzet gemiddeld met 31 procent omhoog ging. De jaaromzet van Kering kwam uit op bijna 20,4 miljard euro.

Het operationeel inkomen steeg met elf procent naar 5,9 miljard euro, en de nettowinst met veertien procent naar 3,6 miljard. CEO François-Henri Pinault richt zijn blik op de toekomst, zegt hij in het persbericht. “We zijn ervan overtuigd dat onze strategie de juiste is voor de lange termijn.”