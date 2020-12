Niet op reis? Maar u kunt wel een optimale klantreis bieden

Reizen mag alleen als het strikt noodzakelijk is. Maar u kunt wel uw klanten een mooie (online) klantreis bieden: van het kennismaken met uw product tot de aankoop. In deze reis heeft uw klant behoefte aan informatie over uw kleding. Een slimme barcode kan dan heel nuttig zijn.

Waar zoekt die klant naar en op welk moment? Hoe zorgt u dat hij die informatie vindt? Met de GS1 Digital Link standaard kunnen de unieke en alom bekende GS1 codes weblinks worden. Informatie over uw kleding maakt u zo makkelijk online beschikbaar.

De reis van de duurzame spijkerbroek (of vul hier uw eigen assortiment in) De reis van een spijkerbroek begint op een katoenplantage. Onderweg komt hij langs verschillende schakels in de keten waar hij informatie ‘verzamelt’, over de gebruikte materialen, of over de productie en het gebruik. U kunt hiervoor GS1 Digital Link gebruiken om inzicht in dat proces te geven via het unieke nummer uit de barcode van de spijkerbroek. Zelfs informatie over iedere individuele spijkerbroek geven is mogelijk als u aan het barcodenummer een serienummer toevoegt.

Iedere spijkerbroek heeft nu door de ‘geserialiseerde’ barcode een eigen identiteit gekregen. Als u supply chain informatie over de spijkerbroek via GS1 Digital Link aan de barcode koppelt, kunt u - of u nu merkleverancier of retailer bent - laten zien wat u doet om uw spijkerbroek een zo ‘duurzaam’ mogelijk leven te geven. Hoe? Met de standaard is het mogelijk om eenvoudig te deeplinken naar productinformatie bij een andere bron (bijvoorbeeld de fabrikant), omdat u allebei de spijkerbroek in het webadres op dezelfde manier identificeert.

Uw klant die de QR-code (met daarin de GS1 Digital Link) van de spijkerbroek scant, maakt verbinding met de relevante informatie. Zo kunt u uw klant helpen om zijn spijkerbroek te recyclen door te laten weten waar hij zijn spijkerbroek kan inleveren. Omdat de spijkerbroek zo lekker zat, koopt hij direct een nieuwe bij u.

De reis van uw klant

De klantreis gaat verder dan de aankoop. Bijvoorbeeld als uw klant een goede review wil geven. Natuurlijk moet die wel bij het juiste product staan. Met GS1 Digital Link werkt u met uw partners (klanten, influencers, tweedehandsverkopers, recyclers, retailers) met hetzelfde unieke barcodenummer. De kans op verkeerde (online) koppelingen is dan kleiner, want u spreekt met GS1 Digital Link dezelfde taal. Het nummer uit de barcode wordt zo ook online het betrouwbare paspoort voor uw product.

De consument scant een QR-code met het GS1 Digital Link webadres en komt zo bij de productinformatie van de fabrikant. Als dezelfde consument een retailer-app gebruikt om dezelfde code te scannen, krijgt hij informatie te zien van de retailer. Als hij vervolgens de QR-code scant in een duurzaamheidsapp ziet hij dat zijn kleding eerlijk en duurzaam is gemaakt.

Informatie op het internet

Kledingitems krijgen dus allemaal een unieke online identiteit, omdat u met GS1 Digital Link op een slimme wijze gebruikers aan informatie in verschillende bronnen op het internet koppelt. Met slechts één code zorgt u voor een dynamische consumentenervaring on- en offline: voor aanbiedingen, stijladvies, video’s, loyaliteitsprogramma’s, het bestellen van producten, het doorsturen naar aanverwante producten, het verzamelen van loyaliteitspunten of het delen van producten met vrienden op sociale media.

Kortom: Met GS1 Digital Link gebruikt u uw GS1 code ook online.