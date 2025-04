Nieuwe cao voor De Bijenkorf-medewerkers

FNV en CNV hebben een nieuwe cao gesloten met warenhuis De Bijenkorf. De komende twee jaar gaan medewerkers 5,5 procent meer verdienen, zo is te lezen in een persbericht. Hierbij gaat het loon van winkelmedewerkers die langer dan vijf jaar bij het warenhuis werken extra omhoog.

De ervaren medewerkers kunnen volgens het FNV zelfs rekenen op een salarisverhoging tussen de 13 en 28 procent. Dit heeft te maken met een nieuw loongebouw.

Per 1 mei stijgen de lonen van De Bijenkorf-medewerkers met 3 procent en volgende jaar 1 mei gaat er weer 2,5 procent bij. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een hogere reisvergoeding voor woon-werkverkeer. Dit wordt nu verhoogt naar 23 cent per kilometer, zo is te lezen in het bericht.

De medewerkers van de Bijenkorf zaten twee jaar zonder cao, aldus de vakbonden. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei tot 1 mei 2027.

Naast de salarissen en woon-werkvergoeding is nu ook besproken dat er onderzoek gedaan wordt naar meer zeggenschap van de werknemers bij het samenstellen van de roosters, een flexibele contractvorm voor mensen met weinig uren en zal er meer gewezen worden op het beschikbare vitaliteitsbudget om werknemers gezondheid te bevorderen.

In het najaar van 2022 staakten medewerkers van De Bijenkorf meermaals, met de eerste staking op 30 september 2022. De directie van het warenhuis was er niet uitgekomen met vakbond FNV en het personeel. De eerste staking vond plaats in Amsterdam, maar later legden medewerkers in andere filialen ook het werk neer.

Terwijl de stakingen doorgingen maakte De Bijenkorf bekend de webshop in Duits- en Franstalige landen stop te zetten, te reorganiseren op het hoofdkantoor en binnen het winkelmanagement. In juni 2024 stapte CEO Giovanni Colauto op.