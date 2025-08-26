Overzicht resultaten modebedrijven Q2 2025

Dit artikel is onderdeel van het Q2 2025 modebranche Executive report.

Inhoudsopgave:

Op basis van de rapporten die zijn gepubliceerd in of rond het tweede kwartaal van 2025, volgt hier een samenvatting van de prestaties van individuele bedrijven:

Abercrombie & Fitch Co. In het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 rapporteerde het Amerikaanse kledingbedrijf een recordomzetstijging van 8% tot bijna 1,1 miljard dollar, gedreven door een stijging van 22% bij Hollister. Hogere kosten leidden echter tot een daling van de nettowinst met 29% tot 80,4 miljoen dollar, waardoor het bedrijf zijn prognoses voor de jaarlijkse operationele marge en winst per aandeel heeft verlaagd.

Adanola Het Britse athleisure-merk heeft een aanzienlijke minderheidsinvestering binnengehaald van Story3 Capital Partners, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 530 miljoen dollar. De financiering is bedoeld om de wereldwijde groei te versnellen, met name in de VS, en om een uitbreiding van de productcategorieën en de retail aanwezigheid te ondersteunen.

Adidas AG De Duitse sportkledinggigant rapporteerde een valuta gecorrigeerde omzetstijging van 8% tot 5,95 miljard euro in het tweede kwartaal. De operationele winst verbeterde met 57,7% tot 546 miljoen euro dankzij minder kortingen en lagere kosten. Het bedrijf verhoogde echter zijn prognose voor het hele jaar niet vanwege de onzekerheid over het Amerikaanse douanebeleid, wat leidde tot een daling van de aandelenkoers.

Aeffe Spa De geconsolideerde omzet van de Italiaanse modegroep, eigenaar van Moschino en Alberta Ferretti, daalde in het eerste kwartaal met 23,2 procent tot 61,7 miljoen euro. De vertraging had gevolgen voor zowel de wholesale- als de retailkanalen, wat resulteerde in een negatieve EBITDA van 1,5 miljoen euro en een groter nettoverlies van 10,1 miljoen euro.

Allbirds Inc. De Amerikaanse schoenenleverancier zette zijn strategische transformatie voort door nieuwe distributieovereenkomsten te sluiten voor markten in Zuid-Europa en Midden- en Zuid-Amerika. Deze stap maakt deel uit van het plan om de internationale verkoopactiviteiten over te hevelen naar lokale partners voor langetermijngroei.

Alpargatas S.A. Het moederbedrijf van Havaianas rapporteerde een omzetgroei van acht procent voor zijn vlaggenschipmerk in het tweede kwartaal, tot 1,09 miljard real, ondanks een geplande daling van het verkoopvolume met zes procent. De winstgevendheid verbeterde. Europa liet een omzetstijging van achttien procent zien en de Verenigde Staten een stijging van 42 procent. Het bedrijf stelde ook een kapitaalvermindering van 850 miljoen real voor om de kapitaalstructuur te verbeteren.

Amer Sports, Inc. De Finse groep, moederbedrijf van Arc’teryx en Salomon, rapporteerde een sterk tweede kwartaal. De omzet steeg met 23 procent tot 1,24 miljard dollar. De winstgevendheid kreeg een aanzienlijke impuls. De brutomarge steeg naar 58,5 procent en de aangepaste operationele winst steeg met 130 procent. Het bedrijf verhoogde daarop de jaarprognoses voor de omzet, marge en winst per aandeel.

Anta Sports Products Limited Het Chinese sportartikelenconcern rapporteerde een groei met een laag- tot midden-één-cijferig percentage in de detailhandelsomzet voor zijn kernmerk Anta in de eerste helft van 2025. Het Fila-merk zag een hoog-één-cijferige stijging, terwijl andere merken, waaronder Descente, groeiden met 60 tot 65 procent. De groeimomentum vertraagde echter in alle segmenten in het tweede kwartaal.

Armani Group Voor het boekjaar 2024 rapporteerde de Italiaanse luxegroep een geconsolideerde netto-omzet van 2,3 miljard euro, een daling van vijf procent bij constante wisselkoersen. De daling werd toegeschreven aan een vertraging van de markt en aanzienlijke investeringen in winkelrenovaties en het insourcen van e-commerce. Dit verdubbelde het investeringsniveau van de groep tot 332 miljoen euro.

Asda Het George-modemerk van de Britse supermarkt presteerde sterk in het eerste kwartaal, met een like-for-like omzetstijging van 3,5 procent. Het merk presteerde ook beter dan de bredere modemarkt wat betreft volume. Deze groei kwam ondanks een algehele omzetdaling van 5,9 procent tot vijf miljard pond voor het moederbedrijf.

Asics Corporation Het Japanse sportmerk verhoogde zijn jaarprognoses na een omzetstijging van 26,6 procent in de EMEA-regio in het tweede kwartaal. De groei werd gedreven door sterke prestaties in wholesale (stijging van 36,8 procent) en de categorieën SportStyle (stijging van 52,9 procent) en Core Performance Sports (stijging van 40,6 procent).

Avery Dennison Corporation Voor het tweede kwartaal rapporteerde het bedrijf een daling van de netto-omzet met 0,7 procent tot 2,2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg echter met vijf procent tot 2,42 dollar, wat de verwachtingen overtrof. Het bedrijf noemde een verminderde inkoopvraag naar kleding als gevolg van verschuivingen in het handelsbeleid, maar merkte op dat de groei in waardevolle categorieën de impact van de tarieven hielp verzachten.

Benetton Group De Italiaanse modegroep halveerde de verliezen in 2024 tot net geen honderd miljoen euro, een 57,5 procent jaar-op-jaar verbetering. De ommekeer werd ondersteund door kostenbesparende maatregelen, waaronder het concentreren van alle functies op het hoofdkantoor in Castrette di Villorba en het rationaliseren van het distributienetwerk, terwijl werd geïnvesteerd in het e-commercekanaal.

Big 5 Sporting Goods Corporation De Amerikaanse retailer stemde in met de overname en privatisering door Worldwide Golf en Capitol Hill Group in een fusie ter waarde van 112,7 miljoen dollar. De deal kwam nadat het bedrijf een daling van de netto-omzet rapporteerde voor het volledige boekjaar 2024, van 884,7 miljoen dollar tot 795,5 miljoen dollar, met oplopende verliezen in het vierde kwartaal.

Boux Avenue Voor het jaar dat eindigde op 30 maart 2024, verminderde de Britse lingerieretailer het EBITDA-verlies tot 5,8 miljoen pond, van 8,2 miljoen pond in het voorgaande jaar. De omzet daalde echter tot 59,9 miljoen pond. De totale omzet daalde met 4,4 procent en de like-for-like omzet daalde met 2,2 procent.

Brunello Cucinelli Spa Het Italiaanse luxemerk rapporteerde een stijging van de omzet met 10,2 procent in de eerste helft van 2025, tot 684 miljoen euro. Het bedrijf bevestigde zijn jaarprognose voor een omzetgroei van ongeveer tien procent, onder verwijzing naar sterke prestaties in alle geografische gebieden en een positieve ontvangst van de nieuwe collecties.

Calida Holding AG De Zwitserse lingeriegroep rapporteerde een daling van de omzet uit de doorlopende activiteiten met 8,6 procent tot 101,7 miljoen Zwitserse frank in de eerste helft van 2025. Het nettoverlies uit de doorlopende activiteiten nam toe tot net geen twee miljoen Zwitserse frank. De inkomsten uit de verkoop van de divisie Lafuma Mobilier stelden de groep echter in staat de nettowinst die aan de aandeelhouders kan worden toegerekend te verhogen tot 1,4 miljoen Zwitserse frank.

Capri Holdings Limited In het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 rapporteerde de Amerikaanse modegroep een daling van de omzet uit de doorlopende activiteiten (Michael Kors en Jimmy Choo) met 6,0 procent tot 797 miljoen dollar. Ondanks de daling van de omzet, keerden aanzienlijke kostenbesparingen het bedrijf terug naar winstgevendheid, met een nettowinst van 53 miljoen dollar, vergeleken met een verlies in de periode van het voorgaande jaar.

Carter's, Inc. De retailer van kinderkleding rapporteerde een daling van de geconsolideerde netto-omzet in het eerste kwartaal met 4,8 procent, tot 630 miljoen dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel daalde van 1,04 dollar in de periode van het voorgaande jaar tot 66 dollarcent. Het bedrijf trok de jaarprognose in vanwege de onzekerheid rondom mogelijke nieuwe tarieven.

Clarks Voor het jaar 2024 rapporteerde het Britse schoenenbedrijf een wettelijke omzet van 901,3 miljoen pond, een 9,4 procent daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf noteerde een verlies na belasting van 39,3 miljoen pond, maar begon een strategische herziening gericht op kostenrationalisatie en operationele stroomlijning om winstgevende groei in 2025 te realiseren.

Cotswold Outdoor Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024, verminderde het bedrijf het verlies vóór belasting aanzienlijk tot 380.000 pond, van 7,3 miljoen pond in 2023. De totale omzet daalde marginaal tot 158,9 miljoen pond te midden van uitdagende handelsomstandigheden.

Cotton Traders Het Britse casualwearmerk rapporteerde een stijging van de bedrijfswinst met drie procent tot 9,46 miljoen pond in 2024. Dit bracht het bedrijf weer op de weg naar winstgroei. Dit werd bereikt ondanks een daling van de omzet met één procent tot 107,88 miljoen pond, met groei gedreven door online verkoop en nieuwe marktplaatspartnerschappen.

Crocs, Inc. In de resultaten van het eerste kwartaal van 2025 rapporteerde het bedrijf een vlakke geconsolideerde omzet van 937 miljoen dollar. Het Crocs-merk zag een omzetstijging van 2,4 procent, terwijl het merk Heydude een daling van 9,8 procent ervoer. Het bedrijf trok de jaarprognose in vanwege wereldwijde handelsonzekerheid. De aandelenkoers daalde later in augustus met 30 procent nadat het bedrijf een operationeel verlies van 428 miljoen dollar rapporteerde voor het tweede kwartaal.

Deckers Brands Voor het boekjaar 2025 rapporteerde het bedrijf een stijging van de netto-omzet met 16,3 procent tot 4,99 miljard dollar, gedreven door sterke groei van Hoka (stijging van 23,6 procent) en UGG (stijging van 13,1 procent). De resultaten van het eerste kwartaal van 2026 zetten deze trend voort, met een stijging van de netto-omzet van 16,9 procent tot 964,5 miljoen dollar.

Delta Galil Industries Ltd. In de resultaten van het tweede kwartaal rapporteerde de Israëlische textielgroep stabiele verkoop van 470,1 miljoen dollar. Voor de eerste helft van 2025 steeg de verkoop met vijf procent. Het bedrijf verlaagde echter de jaarprognose, onder verwijzing naar zorgen over de impact van Amerikaanse tarieven. Deze zullen naar verwachting een mogelijke last van twintig miljoen dollar creëren voor de bedrijfswinst.

Dick’s Sporting Goods De Amerikaanse retailer rapporteerde zijn hoogste verkoopkwartaal ooit in het vierde kwartaal van 2024, met een vergelijkbare omzetgroei van 6,4 procent. Ook bevestigde het de overname van Foot Locker in mei voor 2,4 miljard dollar. Deze stap is bedoeld om een wereldwijd sportretailplatform te creëren.

Dillard's Inc. De warenhuisketen kondigde plannen aan om het wettelijke hoofdkantoor te verplaatsen van Delaware naar Texas. Dit vanwege stijgende kosten en juridische zorgen in Delaware. De verhuizing is bedoeld om het risico op rechtszaken te verminderen en kosten te besparen.

Ecoalf Het Spaanse duurzame modemerk rapporteerde een groei van twintig procent op jaarbasis voor het boekjaar 2024, met een omzet van 58 miljoen euro. Het bedrijf heeft ook een “groene lening” van zeven miljoen euro verkregen van Impact Bridge om de internationale uitbreidingsplannen in Europa en Azië te ondersteunen.

El Corte Inglés De Spaanse warenhuisgroep behaalde in het boekjaar 2024 de hoogste omzet in veertien jaar, met een totale omzet van 16,68 miljard euro, een stijging van twee procent. De nettowinst groeide met 6,7 procent tot 512 miljoen euro. Het bedrijf voltooide ook met succes een schuldverlening van 500 miljoen euro om de financieringsbronnen te diversifiëren.

Ermenegildo Zegna N.V. De Italiaanse luxegroep rapporteerde een aanhoudende omzetdaling in het tweede kwartaal van 2025, met een omzetdaling van 5,7 procent tot 468,9 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een zwakke vraag in China en Europa. Voor de eerste helft van het jaar daalde de groepsomzet met 3,4 procent. Het Thom Browne-segment zag de sterkste daling, met een omzetdaling van 25,9 procent.

Esprit Holdings Ltd. De kledingretailer bracht de vertraagde jaarresultaten over 2024 naar buiten. Hieruit bleek dat de geconsolideerde omzet uit de doorlopende activiteiten 42 miljoen Hong Kong dollar bedroeg, een daling van zestien procent. Het gerapporteerde nettoverlies dat aan de aandeelhouders kon worden toegerekend, werd met 47,5 procent verminderd tot 1,23 miljard Hong Kong dollar, als gevolg van eenmalige effecten van de deconsolidatie van insolvente internationale dochterondernemingen.

EssilorLuxottica De brillengroep rapporteerde een hogere omzet dan verwacht voor de eerste helft van het jaar, met een omzetstijging van 7,3 procent bij constante wisselkoersen tot meer dan veertien miljard euro. Het bedrijf kondigde ook de overname aan van de optiekdivisie van PUcore om de productiecapaciteit uit te breiden.

Etsy Voor het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde de online marktplaats een stijging van de omzet met 3,8 procent tot 672,7 miljoen dollar, gedreven door advertenties en betalingen. De geconsolideerde bruto goederenomzet (GMS) daalde echter met 4,8 procent tot 2,8 miljard dollar. Het netto-inkomen voor het kwartaal daalde ook tot 28,8 miljoen dollar.

F&F Co. Ltd. Het Zuid-Koreaanse modebedrijf, een strategische investeerder in TaylorMade, kondigde zijn voornemen aan om een potentiële overname van het Amerikaanse golfmerk na te streven. Dit nadat het zijn partner, Centroid, had beschuldigd van het starten van een verkoopproces zonder diens toestemming. F&F stelde Goldman Sachs aan als zijn financieel adviseur voor de mogelijke overname.

Fast Retailing Co. Ltd. Voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2024/25 rapporteerde het Uniqlo-moederbedrijf een stijging van de groepsomzet met 10,6 procent tot 2,62 biljoen Japanse yen. De nettowinst groeide met 8,4 procent tot 339,1 miljard Japanse yen, wat het bedrijf ertoe bracht de prognoses voor een recordjaar te bevestigen.

FatFace Het Britse merk rapporteerde een daling van de omzet van 267,7 miljoen pond in 2024 tot 237,4 miljoen pond voor het jaar tot 25 januari 2025. De winst vóór belasting daalde ook tot 16,9 miljoen pond. Het bedrijf kondigde de sluiting van zijn 23 winkels in de Verenigde Staten aan om over te schakelen op een online-only model in de regio.

Fenix Outdoor International AG De groep, die eigenaar is van Globetrotter en Fjällräven, zag een daling van de totale omzet met 4,2 procent tot 146,5 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2025. Het nettoverlies voor het kwartaal nam toe tot tien miljoen euro van 7,5 miljoen euro in de periode van het voorgaande jaar.

Foot Locker, Inc. De schoenenretailer rapporteerde een terugkeer naar winstgevendheid in het vierde kwartaal van 2024, met een nettowinst van 55 miljoen dollar. De verkoop daalde echter met 5,8 procent tot 2,24 miljard dollar. In mei werd het bedrijf overgenomen door Dick's Sporting Goods voor 2,4 miljard dollar.

Footasylum Voor het boekjaar dat eindigde op 25 januari 2025, rapporteerde de Britse retailer een stijging van de totale omzet met 9,4 procent tot 349,5 miljoen pond. De winstgevendheid verbeterde aanzienlijk. De winst vóór belasting steeg met 188 procent tot 17,2 miljoen pond.

Fossil Group, Inc. Voor het tweede kwartaal rapporteerde het bedrijf een daling van de netto-omzet met 15,2 procent tot 220,4 miljoen dollar. Het nettoverlies nam echter aanzienlijk af tot 2,3 miljoen dollar, en de aangepaste operationele winst werd positief. Na deze resultaten verhoogde Fossil Group zijn financiële prognose voor het volledige jaar.

Frasers Group Plc Voor het boekjaar dat eindigde op 27 april 2025, rapporteerde de Britse retailgroep een stijging van de aangepaste winst vóór belasting met 2,8 procent tot 560,2 miljoen pond. Dit ondanks een daling van de totale omzet met 7,4 procent tot 4,9 miljard pond. De omzetdaling werd toegeschreven aan geplande dalingen in bedrijven met lagere marges.

French Connection (MIP Holdings Ltd) Voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2024, rapporteerde het moederbedrijf een winst vóór belasting van 1,6 miljoen pond, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 0,3 miljoen pond in het voorgaande jaar. De verbeterde winstgevendheid werd bereikt ondanks een daling van de omzet tot 108 miljoen pond.

G-III Apparel Group Ltd. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 rapporteerde het bedrijf een daling van de groepsomzet met vier procent tot 583,6 miljoen dollar, in lijn met de verwachtingen. De nettowinst steeg echter met 34 procent tot 7,8 miljoen dollar, wat de prognoses overtrof. Het bedrijf trok de winstprognose voor het volledige jaar in vanwege onzekerheden rondom de Amerikaanse tarieven.

Gap Inc. De kledingretailer kondigde een stijging van de netto-omzet met twee procent aan tot 3,5 miljard dollar voor het eerste kwartaal dat eindigde op 3 mei 2025. Online verkoop groeide met zes procent. De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 193 miljoen dollar. Het bedrijf projecteerde een netto-omzetgroei van één tot twee procent voor het volledige boekjaar.

Geox S.p.A. In de eerste helft van 2025 rapporteerde het Italiaanse schoenenbedrijf een daling van de omzet met 4,7 procent tot ongeveer 305 miljoen euro. De daling werd toegeschreven aan complexe marktomstandigheden en een samentrekking van de vraag. Het bedrijf merkte echter op dat het aangepaste operationele inkomen positief werd, op 0,6 miljoen euro, vergeleken met een verlies in het voorgaande jaar.

Gildan Activewear, Inc. Het bedrijf kondigde een definitieve fusieovereenkomst aan om HanesBrands, Inc. over te nemen in een transactie die een ondernemingswaarde van ongeveer 4,4 miljard dollar voor HanesBrands impliceert. Gildan herbevestigde zijn prognose voor het volledige jaar 2025 en gaf een positieve driejaarlijkse prognose met een verwachte netto-omzetgroei in de range van drie tot vijf procent CAGR.

Global Fashion Group (GFG) Het e-commercebedrijf rapporteerde een winstgevend tweede kwartaal, gedreven door sterke brutomarges (47,7 procent) en kostenbeheersing. Dit leidde tot een verbetering van de aangepaste EBITDA-marge met 3,9 procentpunten. De omzet daalde met 1,2 procent in constante valuta, met aanhoudende uitdagingen in Zuidoost-Azië.

Guess?, Inc. De resultaten van het eerste kwartaal voor het boekjaar 2026 toonden een omzetstijging van negen procent tot 647,8 miljoen dollar, gestimuleerd door de overname van Rag & Bone. Het bedrijf rapporteerde echter een GAAP-nettoverlies van 32,9 miljoen dollar, een aanzienlijke verschuiving van een nettowinst van dertien miljoen dollar in het kwartaal van het voorgaande jaar.

H&M Group In de eerste helft van het boekjaar 2025 bleef de omzet van de Zweedse modegroep stabiel op 112 miljard Zweedse kronen. De operationele winst daalde echter met meer dan twee miljard Zweedse kronen tot zeven miljard, en de winst na belasting zag een vergelijkbare daling tot 4,5 miljard, beïnvloed door hogere vrachtkosten, ongunstige wisselkoersen en hogere afwaarderingen.

Hermès International S.A. Het Franse luxeconcern bleef beter presteren dan de sector. De omzet steeg met 8,5 procent in het eerste kwartaal van 2025. In de eerste helft van het jaar groeide de omzet met zeven procent. De regio Amerika leidde de groei met een stijging van 13,3 procent. Het bedrijf kondigde ook aan de prijzen in de Verenigde Staten te verhogen om nieuwe tarieven te compenseren.

Hugo Boss AG De Duitse modegroep rapporteerde een daling van de groepsomzet met twee procent tot 999 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2025, onder verwijzing naar macro-economische onzekerheid en zwakke consumentenvraag, met name in China. De kwartaalnettowinst kromp met acht procent tot 35 miljoen euro, hoewel het bedrijf zijn jaarprognoses handhaafde.

Hummel A/S De Deense sportartikelenleverancier rapporteerde een omzetstijging van negen procent tot 326 miljoen euro voor het boekjaar 2024. Het keerde terug naar winstgevendheid met een nettowinst van 1,6 miljoen euro na een verlies in het voorgaande jaar. De groei werd gedreven door een omzetstijging van twintig procent in de team-sportdivisie in Europa.

Inditex Group De Spaanse modegigant rapporteerde een vertraging in het eerste kwartaal van 2025, met een omzetstijging van een bescheiden 1,52 procent tot 8,27 miljard euro en een nettowinst die met slechts 0,46 procent groeide tot 1,31 miljard euro. Desondanks handhaafde het bedrijf een optimistische kijk, onder verwijzing naar sterke groeimogelijkheden en een omzetstijging van zes procent aan het begin van het tweede kwartaal.

Inspecs Group plc De Britse brillenfabrikant rapporteerde dat de omzet aan het einde van mei achterbleef bij het voorgaande jaar, beïnvloed door onzekerheid rondom Amerikaanse tarieven. Het bedrijf merkte echter op dat de vraag in Europa begon aan te trekken en verwacht een vrijwel vlakke omzet voor het volledige jaar 2025.

Intersport France De Franse retailer rapporteerde een omzetstijging van 6,3 procent voor 2024, tot 3,88 miljard euro, na de overname van Go Sport. Online verkoop steeg met zestien procent. Het bedrijf streeft naar 5,5 miljard euro aan omzet in 2030.

JD Sports Fashion Plc Voor het boekjaar dat eindigde op 1 februari 2025, rapporteerde de Britse retailer een omzetstijging van twaalf procent in constante valuta tot 11,5 miljard pond. De winst vóór belasting en aanpassingen daalde echter met vier procent tot 923 miljoen pond, wat strategische investeringen en overnames weerspiegelt.

Kering S.A. De Franse luxegroep rapporteerde een daling van de winst met 46 procent voor de eerste helft van 2025, zwaar getroffen door een omzetdaling van 27 procent bij het vlaggenschipmerk Gucci in het tweede kwartaal. De resultaten benadrukten de aanhoudende strijd om de consumentenbehoefte weer aan te wakkeren te midden van een bredere vertraging in de luxesector.

Kontoor Brands, Inc. Na een sterk tweede kwartaal met een omzetstijging van acht procent tot 658,3 miljoen dollar en een winststijging van 43 procent, verhoogde het moederbedrijf van Wrangler en Lee zijn jaarprognose voor de omzet. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei van negentien tot twintig procent voor 2025. Dit is inclusief bijdragen van de recente overname van Helly Hansen.

Landsec Het Britse vastgoedbedrijf rapporteerde sterke prestaties in het eerste kwartaal in al zijn prime retail-activa. De totale verkoop steeg met 8,1 procent en het aantal bezoekers nam toe met 4,8 procent op jaarbasis. Dit volgde op een recordjaar, waarin het bedrijf een winst van 393 miljoen pond boekte voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2025.

Lascana De Duitse kledingretailer, onderdeel van de Otto Group, rapporteerde een omzetstijging van vier procent tot 551 miljoen euro voor het boekjaar 2024/25, wat het tiende opeenvolgende jaar van groei markeert. E-commerce bleef de belangrijkste aanjager en was goed voor 85 procent van de totale omzet.

Lenzing AG In de eerste helft van 2025 rapporteerde de Oostenrijkse vezelproducent een stijging van de geconsolideerde omzet met 2,3 procent tot 1,34 miljard euro. Succesvolle herstructurering en positieve eenmalige effecten hielpen het bedrijf terug te keren naar winstgevendheid, met een nettowinst van 15,2 miljoen euro na een verlies in de periode van het voorgaande jaar.

Levi Strauss & Co. Het bedrijf rapporteerde een sterk tweede kwartaal met een stijging van de netto-omzet met zes procent tot 1,4 miljard dollar en een aanzienlijke stijging van de nettowinst tot tachtig miljoen dollar. Na de positieve prestaties verhoogde Levi's de vooruitzichten voor de netto-omzet en de winst per aandeel voor het volledige jaar.

Lojas Renner S.A. De Braziliaanse retailer rapporteerde een stijging van de nettowinst met 28,4 procent tot 404,5 miljoen real voor het tweede kwartaal van 2025. De omzet groeide met 18,5 procent tot 3,65 miljard real, gedreven door sterke prestaties in winterkleding.

Lululemon Athletica Inc. Het Canadese athleisure-merk kondigde plannen aan om ongeveer 150 bedrijfspersoneelsleden te ontslaan te midden van een organisatorische herstructurering. Dit volgde op de financiële resultaten van het eerste kwartaal, waarin het bedrijf, ondanks een omzetstijging van zeven procent tot 2,37 miljard dollar, de jaarprognose voor de winst verlaagde vanwege de marktomstandigheden.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Het luxeconglomeraat rapporteerde een daling van de omzet met vier procent tot 39,8 miljard euro en een daling van de nettowinst met 22 procent tot 5,7 miljard euro voor de eerste helft van het jaar. De neergang werd toegeschreven aan een zwakkere vraag naar wijnen, sterke dranken en mode, met name in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten en China.

Macron Het Italiaanse sportkledingmerk rapporteerde een 14,7 procent jaar-op-jaar omzetgroei voor de eerste helft van 2025, tot 107 miljoen euro. Dit werd gedreven door internationale expansie, met aanzienlijke groei in Duitsland en de Verenigde Staten.

Mango De Spaanse modewinkel rapporteerde een sterke eerste helft met een omzetgroei van twaalf procent, tot 1,73 miljard euro. Online verkoop vertegenwoordigde 31 procent van de omzet en het bedrijf zette de fysieke uitbreiding voort met 78 netto-openingen.

Manolo Blahnik Voor het jaar 2024 rapporteerde het luxe schoenenmerk een daling van de omzet met negentien procent tot 86,4 miljoen euro. Dit komt omdat het zijn wholesale-netwerk stroomlijnde. Ondanks de daling was het het op twee na beste verkoopjaar in de geschiedenis van het merk. De verkoop aan consumenten steeg met dertien procent, wat positieve resultaten van de strategische verschuiving aantoont.

Marcolin S.p.A. Het Italiaanse brillenbedrijf rapporteerde een omzetstijging van 0,3 procent bij constante wisselkoersen voor de eerste helft van 2025, tot 295,7 miljoen euro. De aangepaste EBITDA bedroeg 52,3 miljoen euro, met een marge van 17,7 procent, wat de winstgevendheid consolideert.

Marimekko In het eerste kwartaal steeg de omzet van het Finse modemerk met vijf procent tot 39,6 miljoen euro. De winstgevendheid werd echter beïnvloed door hogere kosten en lagere licentie-inkomsten, waardoor de winst met zestien procent daalde tot 3,3 miljoen euro.

Misto Holdings Corp. Het voormalige Fila Holdings rapporteerde een omzetstijging van 4,5 procent tot 1,23 biljoen won voor het tweede kwartaal van 2025. De operationele winst steeg met 29,8 procent tot 181,9 miljard won, gedreven door sterke prestaties in het Acushnet golfsegment en positieve herstructureringsinspanningen.

Moncler S.p.A. De groep behaalde een geconsolideerde omzet van 1,23 miljard euro in de eerste helft van 2025, een stijging van één procent bij constante wisselkoersen. De groeps-EBIT bedroeg 224,8 miljoen euro, met een marge van 18,3 procent, terwijl de nettowinst 153,5 miljoen euro bedroeg. Het merk Moncler zag een 1 procent omzetstijging, terwijl de omzet van Stone Island met één procent daalde.

Monsoon Accessorize (Adena Brands Limited) Het moederbedrijf rapporteerde een daling van de groepsomzet met elf procent tot 204,6 miljoen pond en een pre-uitzonderlijk EBITDA-verlies van 2,4 miljoen pond voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2024. De resultaten werden toegeschreven aan de zwakke consumentenvraag en strategische herzieningen in ondermaats presterende gebieden.

Movado Group, Inc. Voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 rapporteerde het horlogebedrijf een daling van de netto-omzet met 1,9 procent tot 131,8 miljoen dollar. De brutomarge bleef stabiel op 54,1 procent, en de nettowinst voor het kwartaal bedroeg 1,4 miljoen dollar. Het bedrijf gaf geen vooruitzichten voor het volledige jaar vanwege economische onzekerheid.

MySize, Inc. Het bedrijf rapporteerde een omzet van twee miljoen dollar in het tweede kwartaal, een stijging van twee procent op jaarbasis. Dit kwam voornamelijk door de overname van het wederverkoop-platform Percentil. MySize zag ook een aanzienlijke verbetering in de winst, met een vermindering van het operationele verlies met 49 procent voor het kwartaal.

Mytheresa (LuxExperience B.V.) De luxe e-tailer rapporteerde een stijging van de omzet met 3,8 procent tot 242,5 miljoen euro voor het derde kwartaal. Hoewel de groei solide was, nam het bedrijf een voorzichtiger standpunt in voor het volledige jaar vanwege onzekerheden rondom handelstarieven. Het verwacht dat de omzetgroei aan de onderkant van de prognose van zeven tot dertien procent zal liggen.

Next Plc De Britse retailgigant rapporteerde een stijging van de full-price omzet met 10,5 procent op jaarbasis voor het tweede kwartaal. Na deze sterke prestatie verhoogde Next de jaarprognose voor de winst met 25 miljoen pond tot net over 1,1 miljard pond. Het bedrijf kondigde ook de overname aan van het zwangerschapsmerk Seraphine uit faillissement.

NN.07 Het Deense herenmodemerk rapporteerde zijn meest succesvolle financiële jaar in 2024, met een stijging van de operationele winst (EBIT) met 47 procent en een stijging van de nettowinst met 28 procent. De groei werd toegeschreven aan een succesvolle internationale uitbreidingsstrategie, waarbij de Verenigde Staten de grootste markt werden.

On Holding AG In het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde het Zwitserse sportmerk een omzetstijging van 32 procent tot 749 miljoen Zwitserse franken. Negatieve valuta-effecten leidden echter tot een nettoverlies van 40,9 miljoen Zwitserse frank, vergeleken met een winst in de periode van het voorgaande jaar. Ondanks het verlies verhoogde het bedrijf de jaarprognose voor de omzet.

OTB Group Het Italiaanse modeconglomeraat, eigenaar van Diesel en Maison Margiela, begon zijn aanwezigheid in Mexico uit te breiden als onderdeel van zijn strategie om zijn direct-to-consumer kanalen in Noord-Amerika te versterken, door een lokale juridische entiteit op te richten om de merken te beheren.

Pandora A/S Het Deense juwelenmerk rapporteerde sterke resultaten voor het tweede kwartaal met acht procent organische groei tot 7,08 miljard Deense kronen. De brutomarge bleef robuust op 79,3 procent ondanks tegenwind van tarieven en valutaschommelingen. Het bedrijf handhaafde zijn jaarprognose voor zeven tot acht procent organische groei.

Pepco Group N.V. De "New Pepco Group" (exclusief Poundland) behaalde in het derde kwartaal een omzet van 1,1 miljard euro, een 7,7 procent constante valutagroei. Like-for-like inkomsten stegen met 2,6 procent. Na de verkoop van Poundland kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma van vijftig miljoen euro aan.

Perfect Moment Ltd. Het luxe skikledingmerk rapporteerde een sterke omzetstijging van 51 procent tot 1,5 miljoen dollar voor het eerste boekjaar kwartaal dat eindigde op 30 juni 2025. De brutomarge verbeterde aanzienlijk tot 60,4 procent. Het nettoverlies van het bedrijf voor het kwartaal nam echter toe tot 3,8 miljoen dollar.

Pinko Het Italiaanse dameskledingmerk keerde in het eerste kwartaal van 2025 terug naar winstgevendheid, met een omzet die zeventig miljoen euro overtrof en een positieve EBITDA-verschuiving van zes miljoen euro. Deze ommekeer volgt op een strategische herstructurering onder de nieuwe CEO Laura Manelli nadat het bedrijf te maken had met financiële druk en een onderhandelde schuldregeling aanging.

The Platform Group AG De Duitse e-commercegroep rapporteerde een stijging van de bruto goederenwaarde (GMV) met 47,4 procent tot 652,1 miljoen euro voor de eerste helft van 2025. De omzet groeide met 48,2 procent tot 343 miljoen euro, en de geconsolideerde nettowinst steeg met 77,2 procent tot 33,3 miljoen euro. Dit bracht de raad van bestuur ertoe de jaarprognose te verhogen.

Prada S.p.A. De Italiaanse luxegroep rapporteerde een stijging van de netto-omzet met negen procent tot 2,74 miljard euro voor de eerste helft van 2025. Deze groei werd gedreven door een spectaculaire stijging van de retailverkoop van het Miu Miu-merk met 49 procent op jaarbasis. De retailverkoop van het merk Prada daalde met twee procent. De aangepaste EBIT voor de groep steeg met acht procent tot 619 miljoen euro.

Puig De Spaanse mode- en schoonheidsmultinational rapporteerde een vertraging van de groei voor het tweede kwartaal van 2025. De netto-omzet steeg met 3,86 procent tot 1,1 miljard euro. Voor de eerste helft bedroeg de totale netto-omzet 2,3 miljard euro, wat een groei van 5,9 procent vertegenwoordigt. Dit is een matiging die wordt toegeschreven aan de negatieve impact van wisselkoersen, met name de Amerikaanse dollar.

PVH Corp. De kledinggroep overtrof de marktverwachtingen in het eerste kwartaal van 2025/26 met een verrassende omzetstijging van twee procent tot 1,98 miljard dollar. Door negatieve eenmalige effecten rapporteerde het bedrijf echter een nettoverlies van 44,8 miljoen dollar en verlaagde het de winstprognose voor het volledige jaar. Het noemde hierbij de verwachte impact van het Amerikaanse tariefbeleid.

Radley Voor het jaar tot 27 april 2024 rapporteerde het Britse accessoiresmerk een daling van de totale omzet met zeven procent tot 72 miljoen pond. De onderliggende EBITDA daalde tot 2,7 miljoen pond. De daling werd grotendeels gedreven door een daling van dertig procent in de wereldwijde groothandel. De verkoop aan consumenten zag echter een like-for-like groei van 3,8 procent.

Revolve Group, Inc. De online retailer kondigde een stijging van de netto-omzet met negen procent op jaarbasis aan tot 309 miljoen dollar voor het tweede kwartaal. De operationele winst groeide met tien procent en het bedrijf behaalde de hoogste aangepaste EBITDA-marge in drie jaar.

Rixo Voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2024, daalde de omzet van het Britse merk licht tot 18,7 miljoen pond. Verhoogde investeringen leidden tot een reductie van de operationele winst tot 303.377 pond en een aangepaste EBITDA van 1,2 miljoen pond, van 3,2 miljoen pond in het voorgaande jaar.

Safilo Group S.p.A. In de eerste helft van 2025 rapporteerde de Italiaanse brillengroep een netto-omzet van 537,6 miljoen euro, een stijging van 2,3 procent bij constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde met tachtig basispunten tot 11,6 procent, en de aangepaste nettowinst voor de groep steeg met 39,4 procent tot 33,7 miljoen euro.

Sainsbury's De Britse supermarktgigant rapporteerde een sterke start van het boekjaar. De totale retailverkoop (exclusief brandstof) steeg met 4,9 procent in de zestien weken tot 21 juni 2025. Het merk Tu Clothing presteerde beter dan de markt met een omzetgroei van acht procent op jaarbasis, geleid door een stijging van dertien procent in dameskleding.

Saks Global Voor het eerste kwartaal rapporteerde de luxe retailgroep een nettoverlies van 232 miljoen dollar en een omzet van 1,6 miljard dollar. De resultaten, door CEO Marc Metrick omschreven als "iets beter dan verwacht", werden beïnvloed door druk op de voorraad en voorzichtige consumentenuitgaven.

Salvatore Ferragamo S.p.A. Het Italiaanse luxeconcern rapporteerde een daling van de omzet met 7,1 procent tot 474 miljoen euro in de eerste helft van 2025, met een 11,8 procent daling in het tweede kwartaal. De daling werd toegeschreven aan zwakke prestaties in de regio Azië-Pacific.

Seasalt Het Cornish lifestyle-merk rapporteerde een omzet van honderdvijftig miljoen pond voor het jaar dat eindigde op 1 februari 2025. Dit is een stijging van dertien procent op jaarbasis. De groeps-EBITDA steeg met vijf procent tot elf miljoen pond. Dit weerspiegelt groei in alle kanalen, met name internationaal.

Shein Distribution UK Limited Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2024, rapporteerde de Britse dochteronderneming een aanzienlijke stijging van de omzet tot twee miljard pond. De brutowinst verdubbelde tot 67,7 miljoen pond en de winst voor het jaar steeg tot 28,6 miljoen pond.

Skechers U.S.A., Inc. Het schoenenmerk stemde in met de overname door 3G Capital voor ongeveer 9,4 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde een omzet van negen miljard dollar in 2024. Ondanks het overnameproces wordt het bedrijf geconfronteerd met een rechtszaak van een investeerder die een oneerlijk verkoopproces beweert.

SMCP In de eerste helft van 2025 steeg de omzet van de Franse modegroep met 2,7 procent, met groei in alle geografische gebieden, behalve Azië. Het bedrijf keerde terug naar winstgevendheid en rapporteerde een nettowinst van elf miljoen euro, vergeleken met een verlies in de eerste helft van 2024.

SportsShoes.com Voor het jaar dat eindigde op 28 februari 2025, rapporteerde de online retailer een stijging van de omzet met vier procent tot 93,3 miljoen pond. De EBITDA steeg met 13,3 procent tot zes miljoen pond, gedreven door digitale innovatie en strategische merkpartnerschappen.

Steve Madden, Ltd. Voor het tweede kwartaal rapporteerde het schoenenbedrijf een omzetstijging van 6,8 procent tot 559 miljoen dollar. De winstgevendheid werd echter aanzienlijk beïnvloed door de impact van nieuwe Amerikaanse tarieven. Dit resulteerde in een operationeel verlies van 40,3 miljoen dollar, vergeleken met een winst in het voorgaande jaar.

Swatch Group De nettowinst van de Zwitserse horlogemaker daalde in de eerste helft van het jaar tot zeventien miljoen Zwitserse frank, van 147 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde met 11,2 procent tot drie miljard Zwitserse frank. Dit werd zwaar beïnvloed door de zwakke consumentenuitgaven in China.

Tapestry, Inc. De Amerikaanse modegroep rapporteerde een omzetgroei van acht procent in constante valuta tot 1,58 miljard dollar voor het derde kwartaal. In het vierde kwartaal steeg de omzet met acht procent tot 1,72 miljard dollar, wat de verwachtingen overtrof. Hoge eenmalige kosten leidden echter tot een nettoverlies van 517,1 miljoen dollar.

Tesco Plc De Britse supermarkt rapporteerde een omzetstijging van 5,5 procent voor het eerste kwartaal, tot 16,4 miljard pond. De non-foodverkoop, inclusief kleding, groeide met 6,2 procent, ondersteund door de online lancering van het F&F kledingmerk.

THG Plc Voor het boekjaar 2024 rapporteerde het bedrijf een omzet vóór de demerger van 1,88 miljard pond, een daling van vijf procent. Het verlies vóór belasting bedroeg 202,4 miljoen pond. Voor het eerste kwartaal van 2025 bedroeg de voortdurende omzet 371,4 miljoen pond, een daling van 6,1 procent.

ThredUp Inc. Het wederverkoopplatform verhoogde de jaarprognose na een recordkwartaalomzet van 71,3 miljoen dollar voor het eerste kwartaal, een stijging van tien procent op jaarbasis. De brutomarge bedroeg 79,1 procent, en de operationele verliezen namen aanzienlijk af.

TJX Companies Inc. De off-price retailgroep rapporteerde een stijging van de omzet met vijf procent tot 13,1 miljard dollar voor het eerste kwartaal. Op een like-for-like basis groeide de verkoop met drie procent. De nettowinst bedroeg echter 1,04 miljard dollar, ongeveer drie procent lager dan het niveau van het voorgaande jaar.

U.S. Polo Assn. Het wereldwijde sportmerk behaalde recordverkopen van 2,5 miljard dollar in 2024 en streeft naar drie miljard dollar op korte termijn. De groei werd gedreven door internationale expansie en sterke verkoop aan consumenten.

Urban Outfitters, Inc. De lifestyle-retailer kondigde recordinkomsten en -winsten aan voor het eerste kwartaal. De totale netto-omzet steeg met 10,7 procent tot 1,33 miljard dollar. Het bedrijf zag een positieve omzetgroei en verbeterde winstgevendheid in al zijn merken, waaronder Anthropologie en Free People.

Valentino S.p.A. In 2024 was de omzet van het Italiaanse modehuis grotendeels stabiel op 1,31 miljard euro, een daling van twee procent bij constante wisselkoersen. De EBITDA daalde echter met 22 procent tot 246 miljoen euro. Dit was te danken aan niet-terugkerende kosten en marktuitdagingen.

Veste S.A. Estilo Het Braziliaanse high-end kledingbedrijf rapporteerde een stijging van de bruto-omzet met 7,2 procent voor het tweede kwartaal, tot 398,8 miljoen Braziliaanse real. Groei werd gedreven door de B2C digitale en B2B kanalen. De aangepaste nettowinst steeg met 59,2 procent.

VF Corporation Voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 rapporteerde de kledinggroep een stabiele omzet uit de doorlopende activiteiten op 1,76 miljard dollar, wat de eigen verwachtingen overtrof. De merken The North Face en Timberland zagen stijgingen, terwijl de omzet van Vans met veertien procent daalde. Het bedrijf verminderde het nettoverlies uit de doorlopende activiteiten aanzienlijk tot 116,4 miljoen dollar.

Vince Holding Corp. De luxeretailer rapporteerde een stijging van de netto-omzet met 6,2 procent op jaarbasis tot tachtig miljoen dollar voor het vierde kwartaal. Voor het volledige boekjaar 2024 bedroeg de netto-omzet 293,5 miljoen dollar. Het bedrijf richt zich op het transformatieplan te midden van marktvolatiliteit en onzekerheid over tarieven.

Vinted Group Voor 2024 rapporteerde het moederbedrijf van de marktplaats Vinted een stijging van de omzet met 36 procent tot 813,4 miljoen euro. De nettowinst steeg met 330 procent tot 76,7 miljoen euro, wat het tweede opeenvolgende jaar van winstgevendheid van het bedrijf markeert.

Walmart Inc. De retailgigant verhoogde zijn jaarprognose nadat de wereldwijde e-commercebusiness een stijging van 25 procent boekte in het tweede kwartaal. De totale omzet voor het kwartaal steeg met 4,8 procent tot 177,4 miljard dollar. Het bedrijf merkte echter op dat stijgende kosten als gevolg van tarieven druk uitoefenen op de marges.

Watches of Switzerland Group PLC Voor het boekjaar 2025 rapporteerde het bedrijf een omzetstijging van acht procent tot 1,7 miljard pond bij constante valuta. Dit werd gedreven door een groei van zestien procent in de Verenigde Staten. De aangepaste EBIT steeg met twaalf procent tot honderdvijftig miljoen pond.

Weird Fish Limited Voor het jaar dat eindigde op 29 december 2024, rapporteerde het Britse casualwearbedrijf een operationele winst van 4,17 miljoen pond en een nettowinst van twee miljoen pond. De omzet verbeterde tot 42,6 miljoen pond. De online inkomsten groeiden met 16,8 procent.

Wolverine World Wide, Inc. In het tweede kwartaal rapporteerde de schoenen- en kledingleverancier een stijging van de geconsolideerde omzet met 11,5 procent tot 474,2 miljoen dollar, wat de verwachtingen overtrof. Deze groei werd gedreven door dubbelcijferige stijgingen bij de kernmerken Merrell en Saucony. De nettowinst groeide met 88,7 procent tot 26,8 miljoen dollar.

Zalando SE De online modewinkel rapporteerde een omzetstijging van 7,3 procent tot 2,84 miljard euro voor het tweede kwartaal. De aangepaste EBIT groeide met 8,1 procent tot 185,5 miljoen euro. Na de voltooiing van de overname van About You verhoogde Zalando de jaarprognose. Het verwacht nu een groepsomzetgroei van veertien tot zeventien procent.