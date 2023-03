Peek & Cloppenburg is insolvent: Alles wat we nu weten

Düsseldorf - Duitslands grootste multimerk kledingwinkel is insolvent. Peek & Cloppenburg Düsseldorf heeft ruim een week geleden een beschermingsprocedure aangevraagd. Dat deze stap nodig was verraste velen in de modebranche. Tot voor kort waren er geen signalen, het concern breidde nog steeds uit met nieuwe filialen en overnames. Maar wie zit er eigenlijk achter het familieconcern en wat is er tot nu toe bekend over de gevolgen van de insolventie?

Welke bedrijven worden getroffen?

Voor Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, en voor Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG is een beschermingsprocedure aangevraagd. Bij een dergelijke herstructureringsprocedure kan de onderneming zelf de noodzakelijke stappen bepalen en uitvoeren; de leiding van P&C blijft bij de directie, die wordt bijgestaan door de herstructureringsdeskundige Dirk Andres en de door de rechtbank benoemde bewindvoerder Horst Piepenburg. Ondertussen worden de activiteiten in de winkels en in de webwinkel voortgezet.

Andere bedrijven van Peek & Cloppenburg worden niet getroffen, zoals het bedrijf Peek & Cloppenburg in Oostenrijk of de herenkledingzaak Anson's.

Wie leidt het bedrijf nu?

De directie bestaat nu uit CEO Thomas Freude, CFO Steffen Schüller en herstructureringsdeskundige Dirk Andres. Dat heeft het bedrijf dinsdag bevestigd.

Online baas Sven Bernhardt, hoofd logistiek Ricardo Carballo, hoofd verkoop Melanie Kleemann, hoofd personeelszaken Carolin Schwarz, hoofd inkoop damesmode Henriette Tesch en directielid John Cloppenburg maken geen deel meer uit van de directie.

Dit geldt ook voor algemeen directeur Edgar Hert, wiens profiel op Linkedin al aangeeft dat hij niet langer bij P&C werkt. P&C heeft bevestigd dat Hert "op eigen verzoek" eind februari het bedrijf heeft verlaten. Volgens een bericht in de krant Der Welt zou hij echter voor zijn plotselinge vertrek op 13 maart een interview hebben gepland over de nieuwe strategie van P&C.

Wat leidde tot het faillissement?

Volgens de eigen verklaringen van het bedrijf waren vooral de hoge investeringen voor de online business de oorzaak. Hier zou een driecijferigs miljoenenbedrag in zijn gevloeid. Maar de uitbreiding van de online activiteiten bracht niet de gehoopte inkomsten. Daarbij kwamen de verkoopdalingen door de pandemie van 2020 en 2021, waarvan de effecten volgens P&C opliepen tot een verlies van minstens honderd miljoen euro.

Ook zorgen over de inflatie bij de consument en stijgende kosten voor energie, lonen, inkoop en rente hadden een negatieve impact. Dit zijn problemen waarmee de hele mode-industrie de afgelopen jaren heeft moeten worstelen, maar P&C is in deze periode niet alleen online blijven uitbreiden, maar ook stationair - met bijvoorbeeld filialen in Brussel en Berlijn en de overname van de Deense warenhuizen Magasin du Nord. Eind maart zou nog een volledig op duurzaamheid gerichte winkel worden geopend.

Ook is onduidelijk welke rol de eigenaren hebben gespeeld voordat de beschermingsprocedure werd gestart.

Wat zeggen de eigenaren over het faillissement?

"De familie Cloppenburg heeft al aangegeven in principe steun te verlenen. Alle betrokken partijen zijn er zeker van: Peek & Cloppenburg is als merk zo sterk dat het bedrijf snel een uitweg uit de crisis zal vinden", liet Peek & Cloppenburg Düsseldorf vrijdag desgevraagd weten. Directeur Thomas Freude had eerder in een interview met Wirtschaftswoche dezelfde boodschap verkondigd.

Het is echter niet bekend hoe de eigendomsstructuur van de stichtende familie bij een van Europa's grootste modeconcerns er precies uitziet. Zo is de aansprakelijke beherend vennoot van het failliete Peek & Cloppenburg KG een in Roermond gevestigde onderneming, die op haar beurt volledig in handen is van een stichting in Liechtenstein. P&C gaf desgevraagd geen commentaar op de eigendomsstructuur.

Wat betekent het faillissement voor de mode-industrie?

Peek & Cloppenburg is als een van de grootste multi-brand fashion retailers in Europa een van de grootste afnemers van kledingfabrikanten. Worden de veelal geleverde voorjaarsartikelen nog betaald en moeten de bestelde najaarsartikelen worden geproduceerd? Het zijn vragen die veel modemerken zich momenteel stellen.

"P&C is een van onze grootste klanten en het nieuws verraste ons ook, maar we geloven dat P&C zichzelf zal optimaliseren onder de beschermingsprocedure", zei Daniel Grieder, CEO van kledinggroep Hugo Boss, tijdens een conference call over de financiële resultaten van donderdag. "Ook in de gesprekken die we hebben gehoord, is het de bedoeling dat P&C het bedrijf blijft exploiteren. Nu moeten we zien wat er met P&C Duitsland gebeurt, maar ook daar hebben we best vertrouwen in." Over de orders van P&C bij Hugo Boss zei Grieder: "Op dit moment hebben we geen signaal van P&C ontvangen dat we hier grote problemen kunnen verwachten en we gaan ervan uit (...) dat we elkaar hier zullen steunen."

Hoeveel banen staan er op het spel?

Bij Peek & Cloppenburg KG in Düsseldorf werken ongeveer 6800 mensen, waarvan 800 op het hoofdkantoor en de rest in de winkels. De arbeidsplaatsen worden vooral in het hoofdkantoor geschrapt, de 67 winkels worden niet getroffen en ook zijn er geen sluitingen aangekondigd.

De Peek & Cloppenburg groep met al haar bedrijven heeft in totaal ongeveer 16.000 mensen in dienst in 16 landen. Het omvat zes online winkels en 160 winkels. Naast de P&C-winkels in Duitsland, Nederland, Wenen en Zuid- en Oost-Europa is de groep ook eigenaar van de herenkledingzaak Anson's en de Deense warenhuisketen Magasin du Nord.

Wanneer kan de herstructureringsprocedure worden afgerond?

De beschermingsprocedure zou uiterlijk eind dit jaar moeten zijn afgerond via een insolventieplan, bevestigde P&C desgevraagd. Het plan moet bepalen welke schuldeisers bereid zijn welke concessies te doen, vertelde directeur Thomas Freude in een interview aan Wirtschaftswoche. In de komende weken worden gedetailleerde gesprekken gevoerd met schuldeisers zoals leveranciers, verhuurders en financiers en worden de eerste herstructureringsmaatregelen doorgevoerd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.