Samen winnen startups de strijd tegen Corona

In een periode van financiële onzekerheid, remote werken en social distancing is samenwerken key volgens Enable the Label . De startup streeft, sinds april 2019, naar gemeenschappelijke groei door samen te werken met buitenlandse opkomende modemerken en Nederlandse creatieve talenten. Samenwerken staat vanaf dag één centraal in de bedrijfsvoering van ETL en sinds het Corona tijdperk is deze focus nog explicieter zichtbaar en aanwezig.

Op dit moment kampen alle vijftien ETL-labels uit Kopenhagen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje en Litouwen met de gevolgen van het Coronavirus. “Omdat ieder land zijn eigen regelgeving hanteert, zien we dat de impact op de bedrijven enorm verschilt. Waar in het ene land een trouwe viervoeter als joker fungeert om naar buiten te mogen, wordt er in het andere land nog genoten van de zon op het terras. Voor het grootste deel van onze merken is een internationale, en dus vergrote, afzetmarkt nog nooit zo cruciaal geweest.” aldus Michelle de Bruijn, founder Enable the Label.

Ondanks dat de pandemie een positieve werking heeft op online verkopen in het algemeen, ervaren de ETL-labels vooralsnog geen stijging van de omzet. Langzaam maar zeker vallen aankoopredenen als festivals, de voorjaarsvakantie en zomervakantie weg. Wanneer een order geplaatst wordt, kan een volgend probleem optreden: de levering van de producten. Delen van voorraden liggen in warehouses die hun deuren niet mogen openen en koeriers kampen regelmatig met vertragingen. Daarnaast kunnen wholesale-orders uitgesteld of gecanceld worden.

Bovengenoemde ervaringen leveren nog meer redenen om samen te werken en elkaar te helpen waar mogelijk. Het Corona tijdperk dwingt startups dan ook te doen waar ze goed in zijn: creatief denken en naar de situatie acteren. Hier draagt ETL haar steentje graag aan bij. Het uitstel van offline evenementen, lanceringen van nieuwe collecties en netwerkbijeenkomsten maken plaats voor IG live sessies met de consument om het engagement te vergoten, ZOOM-meetings met andere startende ondernemers om kennis te delen en brainstormsessie met Nederlandse creatieven om elkaar te versterken. Daarbij vergoot ETL de afzetmarkt van de labels door de producten ook aan te bieden in de webshop die volledig is ingericht op de Nederlandse consument.

De financiële buffers van startups zijn vaak gering waardoor ook hier ETL de noodzaak van een transparante samenwerking terugziet. Door met de juiste personen samen te werken, genieten we direct van elkaars expertise en kan er alsnog groei gerealiseerd worden. Zo kan de visie van een Nederlandse stylist fungeren als een inspiratiebron voor een buitenlands label, kan een fotograaf in Nederland alsnog zorgen dat een label foto’s tot haar beschikking heeft wanneer de fotostudio’s en straten in eigen land dicht zijn en kan een ‘content creator’ via sociale media het verhaal van een label vertellen aan haar trouwe volgers.

Kortom, samenwerken in bijzondere omstandigheden – zoals ook tijdens de Corona crisis – is cruciaal. ETL en haar labels zoals onder andere Oceanus, Le SLAP en Agustems geloven dat dit de remedie is om de stijgende lijn als startup voort te zetten! Samen kijken zij ernaar uit om met behulp van creatieve oplossingen de Corona crisis, financieel en fysiek gezond, te verslaan.

Credits

Videografie en edit: Lotte Bikker

Creators: Pip Wijn, Nicole Huisman, Milou Tjioe