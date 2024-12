Scotch & Soda is terug op de Duitse markt dankzij nieuwe retailpartner

De geplande terugkeer van Scotch & Soda naar de Duitse markt is een feit. Het Amsterdamse modemerk heeft naar verluidt een nieuwe retailpartner: New Black Fashion GmbH, zo weet vakblad Textilwirtschaft. De eerste winkels zouden al geopend zijn.

De Duitse comeback werd in september al bekendgemaakt, maar details over een nieuwe retailpartner werden nog niet gegeven. Nu blijkt dat Scotch & Soda een nieuwe retailpartner heeft gevonden in New Black Fashion GmbH, dat op naam staat van onderneemster Öznur Vasilev. FashionUnited zocht contact met de onderneming en het Amerikaanse bedrijf Bluestar Alliance, dat nog altijd de merkrechten van Scotch & Soda bezit, maar heeft nog geen verdere informatie gekregen.

Het is in ieder geval de bedoeling dat Scotch & Soda opnieuw naar kansrijke markten wordt gebracht, zoals al in België en Oostenrijk gebeurde. Bluestar Alliance CEO, Joseph Gabbay, deelde in september dat de Duitse markt zou worden heropend en dat er vijf nieuwe winkels op de planning zouden staan. Er werd ook kort over de Nederlandse markt gesproken, maar aan die kant blijft het nog stil.

S&S Europe B.V., de Europese retaildochter van Scotch & Soda, vroeg begin juni een faillissement aan vanwege “logistieke problemen na de herstart in 2023” en de daaruit voortvloeiende “aanhoudende verliezen”. Het faillissement trof de retailactiviteiten van Scotch & Soda in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk.

In Duitsland werd een voorlopige procedure gestart voor Scotch & Soda Retail GmbH, waarna een insolventieprocedure opende. Het gevolg daarvan was de sluiting van bijna 40 Duitse winkels. Daarmee verloren ongeveer 290 mensen hun baan. Zo’n vijf vestigingen bleven tijdelijk open om de resterende producten te verkopen. Nu Scotch & Soda een nieuwe retailpartner voor de Duitse markt heeft gevonden, worden er hoogstwaarschijnlijk (nieuwe) winkels geopend. De eerste winkel zou al geopend zijn.