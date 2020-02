Seoul Fashion Week geannuleerd in verband met verspreiding coronavirus

Seoul Fashion Week, gepland voor 17-21 maart, gaat niet door. Reden daarvoor is de verspreiding van het coronavirus. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant The Korea Herald. De annulering werd aangekondigd niet lang nadat er in Zuid-Korea een duizendtal geïnfecteerden werd gerapporteerd.

“We hebben intern besloten om Seoul Fashion Week herfst/winter 2020 te annuleren en zullen de betrokken partijen binnen een aantal dagen op de hoogte stellen”, zegt een vertegenwoordiger van de Seoul Metropolitan Government, verantwoordelijk voor de organisatie van de modeweek, tegen de krant. “We zullen manieren zoeken om ontwerpers in Korea te helpen en ondersteunen door alternatieve internationale ontwerpbeurzen te organiseren.” Seoul Fashion Week lente/zomer 2021, gepland voor oktober, blijft wel op de agenda staan.

Aan de modeweek zouden 36 ontwerpers deelnemen. Er werden 135 inkopers uit 12 Aziatische landen verwacht, en nog eens 30 uit de Verenigde Staten en Europa.