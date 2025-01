'Shein verbiedt katoen uit niet-goedgekeurde regio's voor VS'

De Chinese fastfashiongigant Shein heeft nieuwe regels ingevoerd voor de inkoop van katoen in producten die bestemd zijn voor de Amerikaanse markt, zo meldt Reuters. Het bedrijf heeft aangekondigd dat katoen voortaan alleen uit goedgekeurde regio’s mag komen, zoals de Verenigde Staten, India, Brazilië en Australië.

Samenvatting Shein past zijn katoenaankoopbeleid aan voor de Amerikaanse markt, waardoor katoen alleen uit goedgekeurde regio's mag komen vanwege de Uyghur Forced Labor Prevention Act.

Ondanks deze aanpassing blijft onduidelijkheid bestaan over de herkomst van katoen in Shein's producten die in Europa en het Verenigd Koninkrijk verkocht worden, ondanks vragen van Britse parlementsleden.

Shein's beoogde beursgang in Londen en de onthulling van een winst van 24,4 miljoen pond in 2023, ondanks controverse over arbeidsnormen en katoenherkomst, staan centraal in het nieuws.

De druk op Shein om meer openheid te geven over zijn toeleveringsketen neemt toe, vooral nu het bedrijf zich voorbereidt op zijn beursgang in Londen. Deze wijziging is echter een reactie op de Amerikaanse wet, de Uyghur Forced Labor Prevention Act, die producten verbiedt die mogelijk gemaakt zijn met dwangarbeid uit Xinjiang, een regio in China.

Het fastfashionbedrijf maakt gebruik van isotopentests via het bedrijf Oritain om de herkomst van het katoen te controleren. Uit tests in 2024 bleek dat 1,3 procent van het katoen afkomstig was uit niet-goedgekeurde regio’s, wat vragen oproept over de naleving van internationale arbeidsnormen. Shein wordt al jaren beschuldigd van het gebruiken van katoen uit Xinjiang, waar de Chinese overheid volgens mensenrechtenorganisaties de rechten van de Oeigoeren zou schenden. De Chinese regering en Shein zelf ontkennen al jaren deze beschuldigingen.

Hoewel Shein nu zijn beleid voor de Amerikaanse markt heeft aangescherpt, is het nog niet duidelijk of deze regels ook gelden voor producten die in Europa en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. Dit is van groot belang, aangezien Shein plannen heeft om naar de Londense beurs te gaan. Britse parlementsleden vragen het bedrijf al langer om meer informatie over de herkomst van het katoen, aangezien dit belangrijke informatie is voor consumenten en investeerders.

Shein Distribution UK Limited boekte in 2023 een winst vóór belastingen van 24,4 miljoen pond (29,1 miljard euro), terwijl de jaaromzet uitkwam op 1,55 miljard pond (1,85 miljard euro), een stijging van 38 procent voorafgaand aan de beursintroductie in Londen.