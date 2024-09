'Spaanse modegigant Puig Group wordt bontvrij'

De Spaanse modegroep Puig, het moederbedrijf van onder meer Rabanne, Jean Paul Gaultier en Dries van Noten, heeft volgens het vakblad WWD besloten bontvrij te worden.

Verschillende modemerken, waaronder luxegigant Kering, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Canada Goose, Zegna Group en Moncler, stopten de afgelopen jaren met bontgebruik.

"We zijn verheugd dat Puig zich heeft aangesloten bij de groeiende lijst van bedrijven die zich inzetten om een ​​einde te maken aan het gebruik van bont in hun producten", aldus Matthew Klein, uitvoerend directeur van dierenorganisatie Coalition to Abolish the Fur Trade USA.

Puig ging in mei met een recordbedrag van 2,6 miljard euro naar de beurs in Barcelona. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan 150 landen.