Vooruitblik: Dit zeggen de brancheorganisaties over 2024

Vier brancheorganisaties blikken desgevraagd vooruit op het nieuwe jaar. Dit zijn de kansen en uitdagingen en/of verwachtingen voor de modesector, retail en e-commerce.

De brancheorganisaties Modint, Mode Unie, Creamoda en Thuiswinkel over 2024

Modint

“Samenwerking in de sector is meer dan ooit noodzaak. Ook in 2024 zal de sector collectief moeten optrekken om de uitdagingen gezamenlijk sterker tegemoet te gaan. Zo verwachten we blijvende stijgende kosten in de hele keten bij zowel producenten als retailers, wat zorgen oproept bij modemerken en de sector. Want, wie betaalt de prijs en hoe wordt het verdeeld in de keten?”

“De toenemende regeldruk op duurzaamheid legt druk op de branche, maar zorgt ook voor kansen voor frontrunners. Daarbij hebben ondernemers die minder afhankelijk zijn van één propositie en met duurzame verdienmodellen toekomst. Wij zien dat ondernemers die zich richten op meerdere markten en/ of kanalen en daardoor flexibel zijn de beste kaarten hebben. Ook voorzien we dat investeringen in digitalisering zich terugbetalen. Daarbij hebben juist de hooggespecialiseerde bedrijven in niches in textiel kansen. Bedrijven die afhankelijk zijn van hoge volumes bij steeds lagere prijzen krijgen het (nog) moeilijker.”

Door Rens Tap, Business Developer en Corien Beks, Branchemanager Kleding & Textiel bij brancheorganisatie Modint

Mode Unie

“Onder impuls van de opeenvolgende crisissen zien we dat retailers zich in 2024 verder professionaliseren om maximaal te kunnen reageren op de wensen van de consument en de moeilijk voorspelbare verkoopmomenten.”

“Moderetailers optimaliseren onder andere hun aankoopbeleid en kijken hoe ze social media en klantencommunicatie verder in kunnen zetten voor het enthousiasmeren van de consument.”

“In de winkel zelf wordt blijvend ingezet op een doorgedreven service en kennis. Het vertellen van een omkaderd verhaal bij de verkoop wordt belangrijker bij het over de streep trekken van de klant. Belgische mode blijft in dat kader een sterk verkoopargument en een product dat klanten met trots dragen.”

Door Isolde Delange, directeur van de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel Mode Unie

Creamoda

“Naast de gekende economische situatie (energieprijzen, loonkost, rente, inflatie, etc.), zal volgend jaar nog extra ingezet moeten worden op het behouden en verhogen van het consumentenvertrouwen .”

“De belangrijkste uitdaging voor de Belgische modebedrijven bevindt zich in het domein van duurzaamheid en het kunnen voldoen aan de opkomende regelgeving met betrekking tot de in 2022 gelanceerde EU Textielstrategie / European Green Deal , een met grote impact. Het is zaak dat bedrijven zich voorbereiden op de gevolgen die deze wetgeving met zich meebrengt voor de dagelijkse werking van modemerken en kledingproducenten. Denk aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en het Digitale Product Passport (DPP) . In deze duurzame thematiek zal ook tweedehandsverkoop, hergebruik, recycling en upcycling van kleding een nog meer belangrijke rol spelen in 2024.”

“In parallel blijft het opbouwen van een sterke merkidentiteit voor modemerken essentieel. De consument is aandachtiger voor oprechte content en merkverhalen. Geloofwaardigheid, eerder dan de hoeveelheid volgers, zal daarom in 2024 nog meer voorop staan bij het uitkiezen en samenwerken met influencers en content makers.”

“Tot slot is het, ondanks de uitdagingen, essentieel dat men bij de essentie blijft. Zoek positief naar oplossingen en laat de creativiteit zegevieren. Inspireer de consument met fantastische verschillende stijlen en creaties. Belgische mode is er voor iedereen en daar zijn we trots op.”

Door Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke van Creamoda, de Belgische modefederatie die modemerken en kledingproducenten vertegenwoordigd.

Thuiswinkel

Online verkoop van kleding piekte in 2021 en neemt sindsdien weer af . Afbeelding 1. Online bestedingen categorie kleding in miljarden euro’s. Credits: Thuiswinkel (eigendom Thuiswinkel) Afbeelding 2. Online bestedingen categorie kleding in miljarden euro’s met groeipercentages. Credits: Thuiswinkel (eigendom Thuiswinkel)

bron: Thuiswinkel Markt Monitor)

In 2023 namen de cross-border uitgaven aan kleding toe (plus 17 procent ten opzichte van vorig jaar) en alleen binnen Nederland daalden de uitgaven (min 12 procent ten opzichte van vorig jaar (.”

“Kleding wordt sinds 2021 weer iets vaker in de fysieke winkel gekocht , Afbeelding 3. Online bestedingen categorie kleding ten opzichte van totale bestedingen kleding (online + fysiek). Credits: Thuiswinkel (eigendom Thuiswinkel)

bron: Thuiswinkel.org Consumentenonderzoek 2023)

hoewel nog steeds 40 procent van alle kleding aankopen online worden gedaan. We verwachten dat de online uitgaven aan kleding stabiliseren of dalen in 2024. Consumenten zullen meer aandacht hebben voor duurzame fashion, bijvoorbeeld tweedehands of kleding die op een duurzamere manier is geproduceerd (.”

Door Marlene ten Ham, algemeen directeur van de belangenvereninging voor webwinkeliers, Thuiswinkel

