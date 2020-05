Vooruitblik in de fashionbranche

Hoe fashionbedrijven lering kunnen trekken uit voorgaande crisissen en zich kunnen voorbereiden op het herstel Hoewel we hier in Europa niet eerder te maken hebben gehad met de situatie waarin we ons nu bevinden, heeft Azië dat wel. De fashionindustrie daar heeft ervaring met virusuitbraken en het herstel na diverse crisissen. In dit artikel vertelt Fashion ERP-leverancier Reflecta Automation op wat daaruit te leren valt en welke tips je kunt benutten om je als fashionbedrijf voor te bereiden op de bedrijfsvoering na deze crisis.

Mis geen relevantie informatie en bekijk het volledige artikel op de website van Reflecta Automation.

Herstel na drie Aziatische crisissen

Als je kijkt naar de gevolgen van de SARS-epidemie in China in 2003, de aardbeving, tsunami en kernramp in Fukushima in Japan in 2011 en de MERS-epidemie in Zuid-Korea in 2015, zijn er drie fasen te herkennen in het retaillandschap: schok, herstel en stabilisatie. Maar de timing en het traject van elke fase verschillen. De vraag naar producten tijdens en na een crisis volgens doorgaans drie patronen:

Snelle stabilisatie: na een piek veroorzaakt door paniek volgt er een snel en stabiel herstel. Dit geldt voor dagelijkse benodigdheden met regelmatige aankopen (voedsel, toiletpapier, etc.).

na een piek veroorzaakt door paniek volgt er een snel en stabiel herstel. Dit geldt voor dagelijkse benodigdheden met regelmatige aankopen (voedsel, toiletpapier, etc.). Korte termijn hamsteren: Na het hamsteren aan begin van de epidemie volgt er een relatief lage vraag. Geldt voor dagelijkse benodigdheden met voorraadkastbeladinggedrag (gezondheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, etc.).

Na het hamsteren aan begin van de epidemie volgt er een relatief lage vraag. Geldt voor dagelijkse benodigdheden met voorraadkastbeladinggedrag (gezondheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, etc.). Dip & Rebound: Een snelle opleving na de crisis van vraag naar middelen die tijdens de epidemie geen prioriteit hadden. Geldt voor discretionaire aankopen (kleding, persoonlijke verzorging, etc.)

Aziatische fashionbedrijven hebben geleerd dat vertrouwen tijdens en na een crisis van essentieel belang is. Naarmate een epidemie voortduurt, zullen de relaties tussen de merken, hun klanten en hun personeel verder onder druk komen te staan. Daarnaast maakt een crisis maakt de jaarlijkse begrotingen zinloos, door daling van de consumentenvraag op korte termijn en de hogere bedrijfskosten. Merken moeten hun jaarlijkse prognoses snel aanpassen en middelen opnieuw toewijzen als dat nodig is. Tevens hebben crisissen uit het verleden laten zien hoe belangrijk het is om te plannen voor een uiteindelijk herstel van de normaliteit. Als er een inhaalvraag komt, kunnen onvoorbereide bedrijven moeite hebben om bestaande klanten te behouden of nieuwe klanten aan te trekken.

Uitbraken stimuleren de vraag naar online winkelen, waardoor fashionbedrijven in Azië geleerd hebben dat ze steeds meer moeten overstappen naar een omnichannelmodel. Ook moeten managementteams ernaar streven om hun supply chain te versterken.

Plannen voor herstel na de Crisis

Terwijl je nu waarschijnlijk nog druk bent met het in goede banen leiden van alles wat de actuele situatie met zich meebrengt, is het toch verstandig om je bedrijf al zo veel mogelijk voor te bereiden op de periode na de crisis. Waar je op kunt letten (voor onderbouwing van elk punt, zie het volledige artikel):

Bekijk je supply chain en je voorraad voor 2020

Versterk je band met loyale klanten

Vergroot je digitale aanwezigheid

Het nieuwe normaal: Strategieën voor de langere termijn

Als managementteam in een fashionbedrijf moet je verder kijken dan deze epidemie en verkoopgegevens, om te zien hoe je het ecosysteem van je bedrijf kunt hervormen en nieuwe kansen kunt benutten. Voor de langere termijn is het raadzaam om op het volgende te letten (voor onderbouwing van elk punt, zie het volledige artikel):

Het verbeteren van je financiële veerkracht

Zorgen dat je businessmodel digitaler en echt omnichannel wordt

Anticiperen op verschuivingen in het consumentengevoel en -gedrag



Lees het volledige artikel op de website van Reflecta Automation.

Bronnen:

Bain & company

McKinsey