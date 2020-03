11 redenen waarom je marketplaces met jouw ERP-systeem moet integreren

Steeds meer fashionmerken gaan, naast hun bestaande verkoopkanalen, verkopen via marketplaces als bijvoorbeeld Bol.com, Wehkamp, of Amazon. Hoge marges en de omslachtige administratieve verwerking van verkopen en retouren zijn een aantal van de belemmeringen die fashionmerken er van weerhielden om marketplaces toe te voegen als verkoopkanaal, ondanks de voordelen die het kan bieden. Gelukkig heeft de technologie ook op dit gebied grote sprongen gemaakt. Tegenwoordig kun je de verkoop via marketplaces eenvoudig integreren in je ERP-systeem.

Een marketplace integratie met je ERP-systeem helpt je om je om de logistiek van en de communicatie rondom de verkopen via marketplaces te vereenvoudigen. Maar hoe werkt dat nou precies?

Voordelen van Marketplace/ERP-integratie

Eigenlijk is het grootste voordeel efficiëntie over de gehele linie. Fashion ERP-leverancier Reflecta Automation zet de belangrijkste voordelen voor je op een rij:

Zonder dat het afdoet aan je operationele efficiëntie, kun je meerdere verkoopkanalen toevoegen. Je verhoogt de efficiëntie binnen je bedrijf door gebruik te maken van één systeem voor zo veel mogelijk van je bedrijfsprocessen. Je laat je medewerkers over de diverse afdelingen beter samenwerken en informatie uitwisselen, omdat alles centraal en duidelijk is. De voorraadinformatie wordt automatisch gesynchroniseerd en je voorziet klanten van actuele voorraadniveaus, zonder hiervoor extra handelingen te hoeven uitvoeren. Je kunt klanten automatisch informeren wanneer hun order verstuurd is en je geeft ze de mogelijkheid om de levering van de bestelde producten met track & trace te volgen. Ditzelfde geldt voor retouren en terugbetalingen. Met een goede ERP-integratie kun je zelf eenvoudig productfeeds voor verkoop via marketplaces maken, maar ook klantenfeeds, leverblokken, actuele voorraad en tijdstip(pen van eerstvolgende) aanvulling van de voorraad. Prijs- en productinformatie wijzigingen, maar ook verzendkosten en kortingen zijn eenvoudig en desgewenst per marktplaats – en b.v. afzetmarkt – in te stellen en te beheren. Je vermindert fouten bij het invoeren van order-, voorraad-, artikel-, klant- en verzendgegevens en bespaart tijd doordat dit automatisch verloopt. Je kunt makkelijk pakbonnen afstemmen op de bron van de order (Bol.com, Zalando etc.) De efficiëntie die je behaalt, kun je gebruiken om de toegenomen orderaantallen zonder extra personeel te verwerken.

Conclusie

De integratie van marketplaces met je ERP-systeem heeft vele voordelen. Het helpt je om je bedrijfsgegevens te centraliseren, je back-office processen te stroomlijnen en zorgt voor actuele informatie op marktplaatsen, wat de efficiëntie binnen je bedrijf zal verhogen en zorgt voor groei.

Ook al lijken de voordelen voor de hand liggend, veel bedrijven zijn terughoudend vanwege de uitdagingen die er soms bij komen kijken. Echter, met de juiste logica, strategie en het kiezen van de juiste implementatiepartner, kun je uitgaan van een probleemloze integratie.

Bekijk het volledige artikel op de website van Reflecta Automation