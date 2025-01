Waarom investeren modebedrijven in India?

Decathlon, Guess Jeans en Sandro zijn slechts enkele van de modebedrijven die de groeikansen van India benutten. Het Zuid-Aziatische land wordt steeds belangrijker voor de mode-industrie. Volgens Statista groeit de modemarkt in India tussen 2025 en 2029 naar verwachting met 9,02 procent per jaar. Deze groei creëert grote kansen voor modebedrijven in India, het land dat naast financiële voordelen ook kansen biedt voor het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde mode-industrie.

Samenvatting De Indiase modemarkt groeit snel (9,02 procent per jaar tussen 2025 en 2029), waardoor het een aantrekkelijke markt is voor modebedrijven.

India's jonge bevolking, met name Gen Alpha, beïnvloedt sterk de aankoopbeslissingen en heeft een voorkeur voor digitale en gepersonaliseerde ervaringen.

Lokale productie in India biedt kostenefficiëntie en de mogelijkheid tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ondanks uitdagingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale ongelijkheid.

Jonge consumenten

Vooral India's demografie, met een groot aantal jonge consumenten, maakt het een belangrijke markt voor modebedrijven. Volgens marketingbureau WARC vormen Gen Alpha (geboren tussen 2010 en 2024) en hun ouders samen een invloedrijke consumentengroep. Gen Alpha is actief betrokken bij het beïnvloeden van aankoopbeslissingen binnen het gezin.

Daarnaast zijn Gen Alphas digitale pioniers die opgroeien met technologie en sociale media. Ze hebben een voorkeur voor gepersonaliseerde, meeslepende en interactieve ervaringen, wat modebedrijven de kans biedt om innovatieve en digitale strategieën te ontwikkelen die aansluiten bij hun verwachtingen.

Lokale vakmensen en kostenefficiëntie

Van oudsher staat India bekend als land van lokale vakmensen en kostenefficiëntie. Door in India te produceren, kunnen bedrijven de kosten verlagen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en sneller reageren op de wensen van de lokale markt.

Steeds meer modebedrijven lijken nu hun investeringen in het land op te voeren. Zo ook de Franse modegigant Decathlon, die recent aangekondigd heeft 100 miljoen euro vrij te maken voor zijn groeiplannen in India voor de komende vijf jaar. Het bedrijf wil daarnaast tegen 2026 85 procent van zijn producten lokaal in India produceren.

Ook Amerikaans modebedrijf Guess Jeans heeft recentelijk laten weten te investeren in het Zuid-Aziatische land. In een officieel persbericht verklaarde Guess Jeans dat het merk zijn intrede doet op de Indiase markt en profiteert van de “lokale marktkennis en de sterke infrastructuur” van Tata CLiQ, een dochteronderneming van het Indiase conglomeraat Tata Group. India heeft volgens onderzoek van Reuters de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan in de verbetering van zijn infrastructuur, waaronder havens, wegen en logistieke netwerken.

Meest recent heeft het Parijse modehuis Sandro aangekondigd zijn eerste winkel in India geopend in Mumbai, in samenwerking met Reliance Brands Limited. De boetiek van 150 vierkante meter biedt exclusieve kleding en accessoires voor zowel vrouwen als mannen. Deze stap is onderdeel van een bredere strategie om hun merk in Zuid-Azië uit te breiden, met Reliance Brands, een dochteronderneming van Reliance Industries, als partner vanwege hun succesvolle ervaring in de regio. Reliance Brands heeft partnerschappen met modemerken zoals Burberry, Coach en Tiffany & Co., en breidt de aanwezigheid van premium en luxe producten uit in de Indiase markt via zowel fysieke winkels als online verkoop.

Kansen voor MVO

Hoewel India door de jonge bevolkingsgroep en verbeterde lokale productiemogelijkheden aanzienlijke voordelen biedt voor modebedrijven, staat het land ook bekend om zijn slechte arbeidsomstandigheden, sociale ongelijkheid en corruptie. Werken in India komt daarom met uitdagingen, maar ook kansen voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zo vertelde O My Bag-CEO en oprichter Paulien Wesselink, in een interview met FashionUnited. O My Bag investeert sinds zijn oprichting in 2011 bewust in India, met als doel deze problemen aan te pakken en bij te dragen aan positieve veranderingen op sociaal en economisch vlak. Daarnaast gaf Wesselink aan dat het bedrijf sinds 2020 een 'Living Wage Premium' betaalt aan zijn producenten in India, wat boven het minimumloon ligt en gezinnen in staat stelt om daadwerkelijk in hun levensonderhoud te voorzien.

Wesselink legt uit: "Merken investeren vaak veel geld in het bepalen van eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden. Voor bedrijven die wereldwijd produceren, betekent dit dat ze zich op elke locatie aan verschillende normen en wettelijke minimumlonen moeten houden. De VN (Verenigde Naties) en lokale overheden stellen allemaal verschillende normen vast, waardoor het moeilijk is om een universele aanpak te vinden. Daarom werken we samen met lokale NGO's (niet-gouvernementele organisaties) om ervoor te zorgen dat deze premie effectief wordt gebruikt. We bieden ook training over eerlijke betalings- en uitbetalingssystemen, zodat fabriekseigenaren deze effectief kunnen implementeren. Dit omvat ook training voor lokale teams over het belang van een leefbaar loon en financiële geletterdheid, zodat werknemers leren hun inkomen goed te beheren en te sparen voor hun gezin."