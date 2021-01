Webinar TCOG: Verbeterde features Microsoft Teams

Na de aankondiging van de tweede ‘lockdown’ zijn we weer massaal van thuis uit aan het werk gegaan. Tijdens het jaarlijkse MS Ignite, een wereldwijd evenement voor Microsoft partners, werden er heel wat nieuwe Microsoft Teams updates aangekondigd om het thuiswerken te vergemakkelijken.

In volgend overzicht lichten we de meest relevante updates van Microsoft Teams graag aan u toe.

Een verbeterde vergaderervaring

De spotlight functie

Als organisator van een vergadering is het belangrijk om te weten dat iedereen uw scherm te zien krijgt. Met de spotlight functionaliteit kunt u als organisator uw video als belangrijkste weergave voor alle deelnemers vergrendelen.

Opnames

Opnames van vergaderingen die gemaakt worden in Microsoft Teams, zullen automatisch worden opgeslagen in OneDrive en SharePoint. Bovendien zorgt een overzicht van alle aanwezigen aan de rechterkant ervoor dat grote vergaderingen gemakkelijk geordend kunnen worden.

Aangepaste presentatie lay-out

Wanneer u een presentatie in PowerPoint geeft, hoeft u niet langer te wisselen tussen twee schermen om zowel de presentatie als de presentator te tonen. Teams geeft nu de mogelijkheid om deze beide weer te geven in één scherm. Hoe? Na het blurren van de achtergrond, zal de presentator op de voorgrond van de presentatie worden weergegeven.

Samen vanop afstand

We hoeven tijdens een online vergadering niet langer allemaal in aparte hokjes te zitten. De ‘Together mode’ brengt alle deelnemers van een vergadering virtueel samen in dezelfde ruimte. Binnen deze functionaliteit is er een ruime keuze aan fictieve locaties.

Verbeterde instellingen

Groepschat verlaten

Vreemd genoeg was het eerder nog niet mogelijk om een groepschat te verlaten. Een groepschat in Teams is een handige manier om met meerdere mensen tegelijkertijd te communiceren, maar soms is die chat niet meer relevant. Daarom is het nu mogelijk om een groepschat te verlaten, met behoud van de chatgeschiedenis.

Rechten over kanalen

Bij het aanmaken van een team verschijnt er automatisch een algemeen kanaal. Helaas werden deze kanalen meer en meer gebruikt om niet-werkgerelateerde zaken te delen met resultaat dat er geen overzicht meer te houden was. De oplossing hiervoor is de beheerders van een team meer controle te geven. De beheerders hebben nu de volgende keuzes:

Iedereen toestaan om te posten

Enkel teameigenaren laten posten

Alle teamleden toestaan om te posten, maar hen eraan herinneren dat berichten door iedereen worden gelezen

Persoonlijke instellingen wijzigen

U kunt uw persoonlijke voorkeuren nu nog beter beheren door de nieuwe opbouw van het instellingenmenu. Door de nieuwe opbouw kunt u onder andere het thema en de taal op één plaats wijzigen. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke instellingen, klikt u op uw profielfoto en selecteert u instellingen.

Webinar Microsoft Teams terugkijken?