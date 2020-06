Zo kunnen fashionbedrijven zich voorbereiden op herstel en de verdere toekomst

Fashionbedrijven hebben over het algemeen grote verliezen geleden tijdens de lockdown en moeten, hun korte en lange termijn strategie kritisch bekijken om de financiële schade zo veel mogelijk te kunnen beperken, goed te kunnen plannen voor het herstel na de crisis en om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. In dit artikel geeft Fashion ERP-leverancier Reflecta Automation tips die je in overweging kunt nemen voor de korte en lange termijn van je fashionbedrijf.

Korte termijn strategieën:

Schade beperken en inkomsten genereren

1. Voorraad en supply chain voor 2020 onder de loep nemen

Bekijk de voorraad die je hebt voor 2020 en bepaal welke artikelen je kunt doorschuiven naar de nazomer/herfst van 2020 of zelfs naar 2021, ongeacht of de artikelen reeds online worden verkocht of in de winkels liggen. Promoot ze in een volgende collectie als nieuw, om de gewildheid te versterken. Mocht cash flow een belangrijk punt voor je zijn, ruim dan alle lente- en zomerartikelen die je niet op een later moment kunt brengen, zo snel mogelijk op en overweeg flash sales. Met het doorschuiven van artikelen, zullen ook de inkoop hoeveelheden die al gedaan zijn moeten worden aangepast. Neem tevens de productie orders voor herfst/winter 2020 onder de loep. Het doorvoeren van veranderingen in gedane orders, heeft uiteraard verregaande gevolgen voor je producenten en retailklanten. Communiceer transparant en wees duidelijk over betalingsvoorwaarden naar leveranciers en afnemers. Probeer vaste leveranciers te helpen door volumes samen te voegen en gezamenlijk een planning te maken. Als je je verkoopgegevens bij hebt gehouden en wederzijds inzichten uitwisselt met leveranciers en retailers, kun je gezamenlijk de plannen voor dit en volgend jaar aanpassen.

2. Loyale klanten sterker binden

Het komt veelal voor dat tien procent van het klantenbestand onder consumenten, zestig procent van de omzet bepaalt. Bekijk uit welke klanten de meeste omzet is voort gekomen en hoe je hen weer motiveert om terug te komen. Zo kun je de groei van je merk na de crisis versnellen.

Zorg ervoor dat je je communicatie goed afstemt op je klanten. Gepersonaliseerde aanbiedingen zijn het meest effectief om op te vallen tussen de aanbiedingen die je klanten ongetwijfeld ontvangen heeft. Voorbeelden van effectieve gepersonaliseerde aanbiedingen zijn uitnodigingen voor VIP-events, exclusief eerder toegang tot bepaalde nieuwe artikelen, collecties of limited editions. Alles wat zij als relevant ervaren is passend.

Het kan natuurlijk zijn dat de financiële situatie van sommige B2C klanten niet meer gelijk is als voor de crisis. Probeer goed te segmenteren om loyale klanten te behouden.

3. Digitale aanwezigheid uitbreiden

Wijs je mediabudget voor de rest van het jaar zoveel mogelijk toe aan online kanalen en investeer indien mogelijk in verbeteren van je digitale presence. Niet alleen je eigen website is daarbij belangrijk, maar vooral ook marketplaces, het partneren met online retailers of met groothandelspartners die reeds sterkere e-commerce bedrijven hebben. Heroverweeg je marketinginvestering, is deze nog logisch in de nieuwe situatie? Verleg de focus van het opbouwen van je merk naar het reactiveren van klanten, met de nadruk op conversie. Digitale marketing voor je merk wordt essentieel om je klanten betrokken te houden bij je merk, evenals om de verkoop online verder te stimuleren en om je klanten te motiveren om de fysieke winkels waar je collectie verkocht wordt weer te bezoeken.