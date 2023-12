2024 wordt een jaar vol modetentoonstellingen: 19 voor op de agenda

Wilt u de kerstvakantie een cultureel tintje geven, maar bent u nog op zoek naar een invulling? Of, wilt u van 2024 een jaar maken waarin modetentoonstellingen de bezigheid van het jaar worden? In 2023 openden meerdere grote en kleine exposities over mode én werden diverse nieuwe tentoonstellingen aangekondigd. FashionUnited zet alle (internationale) modetentoonstellingen voor u op een rij, gesorteerd op sluitingsdatum.

Ontdek de modetentoonstellingen in de Benelux

Een zaalbeeld van de tentoonstelling 'Diane von Fürstenberg. Woman before fashion.' Beeld via Mode & Kant Museum, foto door C. E. Laurent.

Diane von Fürstenberg in het Mode & Kant Museum, Brussel

U kunt het nieuwe jaar beginnen met een bijzondere tentoonstelling van Diane von Fürstenberg. Haar eerste Europese expositie staat tentoongesteld in het Mode & Kant Museum te Brussel en draagt de naam ‘ Diane von Fürstenberg. Women Before Fashion ’. Voor deze tentoonstelling dook de curator in haar persoonlijke archieven, waarvan ze de meeste stukken als bruikleen beschikbaar stelde. De rode draad is natuurlijk de beroemde wikkeljurk, het succesontwerp dat voor haar resulteerde in de American dream en tegelijk wereldwijd een symbool van vrijheid en kracht werd.

De tentoonstelling Diane von Fürstenberg. Women Before Fashion is te zien tot en met 7 januari 2024.

Een duik in de Britse modegeschiedenis in het Kunstmuseum, Den Haag

Wie Britse mode en de geschiedenis daarvan interessant vindt - denk aan de invloeden van Vivienne Westwood - moet zeker een bezoekje brengen aan de tentoonstelling ‘Royals & Rebels’. Het is een expositie met een ‘bitter randje’ zo klonk het al tijdens de persopening . Royals & Rebels dompelt u onder in de vele tradities en kledingvoorschriften die het land rijk is. Er worden niet alleen creaties van grote namen, zoals Katharine Hamnett, Paul Smith, Gareth Pugh en Simone Rocha getoond, de tentoonstelling biedt ook een podium aan jong talent, zoals: Bora Aksu, Robert Wun, Charles Jeffrey Loverboy en Matty Bovan.

De tentoonstelling Royals & Rebels is te zien tot en met 7 januari 2024.

Een terugblik naar de zeventiende eeuw in Museum Catharijneconvent, Utrecht

Heeft u ooit al eens in een tijdmachine willen stappen? Dat kan met de expositie ‘Fashion For God’. Deze tentoonstelling neemt u mee naar de Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw. Na de Reformatie mogen katholieken niet meer samenkomen in het openbaar. Maar, achter de deuren van de schuilkerken, trekken zij alles uit de kast om toch hun geloof te uiten. De tentoonstelling toont diverse kledingstukken uit die tijd, van baljurken tot kerkgewaden.

De tentoonstelling Fashion For God is te zien tot en met 21 januari 2024.

The Rolling Stones in het Groninger Museum, Groningen

Als u naast een modefan ook een muziekliefhebber bent én The Rolling Stones in uw Spotify ‘Wrapped’ heeft staan, is het wellicht de moeite waard om af te reizen naar het noorden van Nederland. Het Groninger Museum toont namelijk ‘The Rolling Stones - Unzipped’. Wie de Britse rockband een beetje kent, weet dat het niet enkel om de muziek draait - kunstenaars, cineasten en modeontwerpers droegen voor een groot deel bij aan het imago van The Stones. Met een leger aan creatievelingen zou men kunnen denken dat The Stones zichzelf hebben laten ontwerpen. Maar, dat blijkt niet zo te zijn, zeggen modeontwerpers Anna Sui en Tommy Hilfiger, bijvoorbeeld. Volgens hen ontwierp de rockband zichzelf en mocht het ingehuurde creatieve leger hun visie waarmaken.

De tentoonstelling The Rolling Stones - Unzipped is te zien tot en met 21 januari 2024.

Expo ‘We Need to Talk about Fashion’ (22/06/2023 – 18/02/2023) Modemuseum Hasselt, BE Credits: © Modemuseum Hasselt/Boumediene Belbachir

In gesprek over mode in het Modemuseum, Hasselt

Op zo’n veertig minuten rijden van het Nederlandse Maastricht, ligt het Belgische Hasselt. Daar is momenteel een interessante tentoonstelling te vinden: ‘ We Need To Talk About Fashion ’. Wie het Modemuseum binnenloopt, hoort al snel een bandje met een vernederend lachsalvo afspelen. “What are you wearing? Ha, ha, ha…” Het laat de bezoeker stilstaan bij de manier waarop we elkaar (en onszelf) beoordelen of juist veroordelen aan de hand van hoe we eruitzien. Aan de hand van silhouetten, soundcapes en slogans, stelt het museum niet enkel onze eigen kleding, maar ook haar eigen collectie in de vraag.

De tentoonstelling We Need To Talk About Fashion is te zien tot en met 18 februari 2024.

De solotentoonstelling van Lisa Konno in Museum Jan, Amstelveen

Een volumineus felroze gewaad uit de collectie Nobu, geïnspireerd op haar Japanse vader. Met die imposante creatie maakte modeontwerper Lisa Konno 2021 deel uit van de succesvolle tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen & Dutch Design’ in Museum Jan. Over een paar maanden verschijnt haar werk opnieuw in dat museum. En dat met niet zomaar een tentoonstelling - het is een solotentoonstelling met als titel ‘The porcelain body’. De expositie heeft een Japans tintje. Speciaal voor de tentoonstelling maakte ze nieuw werk waarin ze Japans porselein combineert met textiel.

De tentoonstelling The porcelain body is te zien van 14 februari tot en met 16 juni 2024.

Modefotografie door Richard Avedon in Kunsthal, Rotterdam

De zomer van 2024 begint met een tentoonstelling over modefotografie van de wereldberoemde Amerikaanse fotograaf Richard Avedon (1923-2004). De tentoonstelling, die in de Kunsthal te Rotterdam tentoongesteld zal staan, draagt de naam ‘Relationships’ en belicht in ruim honderddertig foto’s zowel zijn baanbrekende bijdrage aan de modefotografie al zijn karakteristieke portretfotografie. Zo laat hij bijvoorbeeld modellen vaak meermaals op verschillende momenten in hun leven portretteren. Het onthult aspecten van het werkproces van de fotograaf, facetten van het karakter van de geportretteerde en van de relatie tussen beiden.

De tentoonstelling Relationships is te zien van 1 juni tot en met 6 oktober 2024.

Diva in de Kunsthal, Rotterdam

Wie nieuwsgierig is naar de betekenis van de ‘Diva’ wordt geadviseerd af te reizen naar Rotterdam. Daar staat in het najaar van 2024 de gelijknamige tentoonstelling op u te wachten. De expositie wordt mede mogelijk gemaakt door het Victoria & Albert Museum London en onderzoekt en herdefinieert de ooit controversiële term diva – die oorspronkelijk ‘godin’ betekent – en hoe deze is omarmd in de performancecultuur. Te zien zijn ruim zestig looks en kostuumontwerpen van gevestigde modehuizen en gedragen door ‘diva’s’ als Maria Callas, Tina Turner, Shirley Bassey, Cher, Elton John, Rihanna en Billie Eilish.

De tentoonstelling Diva is te zien van 26 oktober 2024 tot en met 5 maart 2025.

Op mode-avontuur in het buitenland

Tailoring School. A Journey into Education in Triennale Milano, Milaan

Wie op zoek is naar een tentoonstelling over kleermakerij en vakmanschap, moet een vlucht naar Milaan boeken. Daar staat namelijk de tentoonstelling ‘Tailoring School. A Journey into Education’ op u te wachten. De musea Triennale Milano en Kito sloegen voor deze tentoonstelling de handen ineen en vertelt het verhaal van het culturele erfgoed en de rijke traditie van Napolitaanse kleermakerij die de school belichaamt, en geeft een kijkje in de academie die in 2000 werd geopend.

De tentoonstelling Tailoring School. A Journey into Education is te zien van 12 tot en met 16 januari 2024.

Het werk van 300 jonge ontwerpers in het Design Museum, Londen

In de Engelse hoofdstad staat een expositie van 300 jonge ontwerpers op u te wachten in het Design Museum. ‘Rebel: 30 Years of London Fashion’ laat de unieke Londense modecultuur zien. Er worden looks getoond van onder andere JW Anderson, Christopher Kane, Molly Goddard, Steven Stokey Daley, Harri, Craig Green, Meadham Kirchhoff, Wales Bonner en Sinéad O'Dwyer. De expositie markeert tevens de dertigste verjaardag van het NewGen-programma van de British Fashion Council.

De tentoonstelling Rebel: 30 Years of London Fashion is te zien tot en met 11 februari 2024.

Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto tentoonstelling in het V&A Museum. Credits: V&A, Victoria and Albert Museum, London

Gabrielle ‘Coco’ Chanel in het V&A Museum, Londen

Wie dan toch in Londen verblijft, kan dan ook een bezoekje brengen aan het V&A Museum, waar de eerste Britse tentoonstelling gewijd aan het werk van de Franse couturier, Gabrielle ‘Coco’ Chanel, op u staat te wachten. Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto besteedt aandacht aan de oprichting van modehuis Chanel en de evolutie van haar iconische ontwerpstijl die de manier waarop vrouwen zich vandaag kleden blijft beïnvloeden.

De tentoonstelling Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto is te zien tot en met 28 februari 2024.

Een ode aan vrouwelijk ontwerpers in het MET’s Costume Institute, New York

Wie het vliegtuig instapt en negen uur later weer voet op de grond zet, komt uit in New York. Daar wordt in het MET’s Costume Institute een tentoonstelling gewijd aan vrouwelijke ontwerpers: ‘Women Dressing Women’. De expositie telt zo’n 80 creaties van meer dan 70 ontwerpers en wil de creativiteit en de nalatenschap van vrouwelijke ontwerpers vieren. Bovendien wordt er een beeld geschetst van de vrouwelijke modehuizen van de twintigste eeuw tot nu. Welke ontwerpers worden in de spotlight gezet? Onder anderen Rei Kawakubo voor Comme des Garçons, Gabriela Hearst, Claire McCardell, Miuccia Prada en Vivienne Westwood.

De tentoonstelling Women Dressing Women is te zien tot en met 3 maart 2024.

Tentoonstelling Iris van Herpen Crédits: Musée des Arts Décoratifs

Sculpting the senses in Musée des Arts Décoratifs, Parijs

Wie niet kan wachten om de tentoonstelling van Iris van Herpen te bezoeken in 2025 in Nederland, wordt aanbevolen de Eurostar naar Parijs te pakken. In het Musée des Arts Décoratifs staat daar ‘ Iris van Herpen. Sculpting the senses ’ op u te wachten. Aan de hand van meer dan honderd creaties wordt het universum van Van Herpen tot leven gebracht. Haar textiel- en technologische verkenningen flirten met haar verlangen om mode opnieuw te bekijken en een toekomst te geven, in een tijd waarin onze consumptiegewoonten op hun kop worden gezet door de klimaatverandering. De tentoonstelling neemt u mee op reis van creatie naar creatie die u begeleidt door de wereld van de ontwerpster, die futuristische mode creëert die als "vreemd" kan worden omschreven, ware het niet dat kunst zo in essentie is.

De tentoonstelling Iris van Herpen. Sculpting the senses is te zien tot en met 28 april in Parijs én vanaf 2025 in de Kunsthal te Rotterdam.

De iconen van de Britse modewereld in Blenheim Palace, Woodstock (Oxfordshire)

Vanuit Duitsland vervolgen we onze weg naar Woodstock, Oxfordshire. Althans, als u de Britse modewereld interessant vindt. Het Blenheim Palace besteedt namelijk aandacht aan de iconen van de Britse modewereld, onder wie Stella McCartney, Bruce Oldfield en Vivienne Westwood. De tentoonstelling viert mode van vroeger en nu en het zou de grootste tentoonstelling tot nu toe zijn. "Icons of British Fashion is de eerste in zijn soort in Blenheim Palace en we zijn enorm trots op de samenwerking met enkele van de meest gevierde ontwerpers en merken ter wereld om een collectie kledingstukken, accessoires en kunstvoorwerpen samen te brengen”, aldus Kate Ballenger, beheerder van het paleis en de collecties van Blenheim Palace eerder in een verklaring.

De tentoonstelling is te zien van 23 maart tot en met 30 juni 2024.

Er wordt een statement gemaakt in het Museum at FIT, New York

Wat is een statement sleeve? - die vraagt stelt het Museum at Fashion Institute of Technology (FIT) zichzelf. Het antwoord wordt in een tentoonstelling gegoten, die maar liefst 80 modestukken toont. ‘Statement Sleeves’ toont het werk van ontwerpers als Balenciaga, Tom Ford, Schiaparelli, Vivienne Westwood en Thierry Mugler. In de tentoonstelling wordt u meegenomen in het onderzoek hoe mouwen dienen als een belangrijke manier van zelfexpressie, die gebaren, bewegingen en specifieke modetijdperken weerspiegelt.

De tentoonstelling Statement Sleeves is te zien van 24 januari tot en met 25 augustus 2024.

Sleeping beauties in MET’s Costume Institute, New York

Van Parijs, vervolgen we onze weg naar New York. Daar staat in het voorjaar namelijk de tentoonstelling ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’ voor u klaar. De expositie verkent begrippen als ‘wedergeboorte’ en ‘vernieuwing’, waarbij de natuur wordt gebruikt als metafoor van ‘tijdelijke mode’. In de tentoonstelling wordt onderzoek, conservatieanalyse en diverse technologieën getoond ‘om de zintuiglijke capaciteiten van meesterwerken in de collectie van het museum nieuw leven in te blazen en te verkennen’. Er wordt gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie, augmented reality en computer gegenereerde beelden, maar ook van röntgenfoto's, videoanimatie, lichtprojectie en soundscapes. In totaal zijn er 250 kledingstukken en accessoires te zien, afkomstig uit vier eeuwen.

De tentoonstelling Sleeping Beauties: Reawakening Fashion is te zien van 10 mei tot en met 2 september 2024.

Een ode aan Nederlands modeduo Viktor & Rolf in de Kunsthalle, München

Het Oostelijke buurland van Nederland, Duitsland, brengt een ode aan het Nederlandse ontwerpersduo Viktor Horsting en Rolf Snoeren (Viktor&Rolf). Het museum toont ‘Viktor&Rolf: Fashion Statements’ waar meer dan honderd van hun meest sprekende creaties te zien zullen zijn. De tentoonstelling markeert tevens het eerste, grote retrospectief over Viktor&Rolf in Duitsland. De creaties van het modeduo worden tentoongesteld naast een selectie van hun poppen, geïnspireerd op antieke porseleinen poppen, gekleed in de meest iconische creaties van de ontwerpers, die seizoen na seizoen met de hand worden gemaakt. Bovendien bevat de expositie tal van video's, schetsen en werken van vooraanstaande beeldend kunstenaars tonen, waaronder Andreas Gursky, Inez&Vinoodh en Ellen von Unwerth, evenals speciaal in opdracht gemaakte geanimeerde projecties door de internationaal gerenommeerde visual effect studio Rodeo FX, beroemd om hun werk voor series als Stranger Things, Game of Thrones en Lord of the Rings.

De tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Statements is te zien van 23 februari tot en met 6 oktober 2024.

Neem een duik in de Barbie-wereld in het Design Museum, Londen

Wie na het zien van de Barbie-film niet genoeg van de modepop heeft gekregen, kan een duik nemen in de Barbie-wereld in het Design Museum in Londen. Het museum toont vanaf de zomer namelijk een 65-jarige tijdlijn van de modepop. Het verhaal van Barbie begon in 1959 toen Ruth Handler een ander verhaal wilde creëren voor haar dochter Barbara. De tentoonstelling onderzoekt de ontwerpevolutie van een van 's werelds beroemdste poppen door middel van design, waaronder mode, architectuur, meubels en auto ontwerp. Voor de tentoonstelling, die al die jaar in de maak is, kreeg het Design Museum toegang tot de Barbie-archieven in Californië.

De tentoonstelling van Barbie is te zien van 5 juli 2024 tot en met 23 februari 2025.