Boekentip van een modeprofessional: Carmen Hogg tipt ‘The Highsnobiety Guide to Street Fashion & Culture’

FashionUnited presenteert elke maand een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Carmen Hogg, stijlantropoloog, freelance content creator en oprichter van creative agency Realfakeshoes. Zij tipt ‘The Incomplete Highsnobiety Guide to Street Fashion & Culture’, samengesteld door de redactie van online streetwear-platform Highsnobiety en uitgeverij Gestalten.

Het boek bevat artikelen, blogs en interviews over belangrijke trends, items, merken en merken uit de wereld van streetwear: fenomenen op het snijvlak van de catwalk en de straat. Zo wordt in het boek onder meer beschreven hoe jeugdbewegingen en muziekscenes de mode tot inspiratie hebben gediend, maar ook hoe iconen uit de geschiedenis van high fashion hun weg naar de straat en subculturen vonden. Het boek bevat verhalen van en over pioniers uit de streetwear-scene, zoals Tom Sachs, Virgil Abloh, Kanye West en A$AP Rocky, evenals de merken Supreme en Comme des Garçons.

Waarom ben je ‘The Highsnobiety Guide’ zelf gaan lezen?

“Ik volg de website van Highsnobiety al lang, omdat ik zelf graag streetwear draag en ik straatmode en streetwear onderzoek, met name in Accra en Lagos. Ik snap dat er steeds meer online content geplaatst wordt, omdat het snel is en een groot bereik heeft, maar ik houd van boeken. Ze zijn een soort teken van de tijd. Iemand heeft de moeite genomen om de verhalen van een bepaald moment te bundelen en van een kaft en een titel te voorzien. Dat vind ik mooi. Ook al heb ik geen geld, ik mag altijd boeken kopen.”

“Boeken als ‘The Highsnobiety Guide’ zijn voor mij een soort naslagwerken. Het is niet het type boek dat ik van A tot Z uitlees, eerder het type dat ik soms even oppak om in te kijken, en dan weer wegleg. Het bevat losstaande hoofdstukken, over specifieke ontwerpers en ondernemers, maar ook over bepaalde trends of stijliconen. Ook staan er artikelen en blogs in die eerder op het webplatform verschenen. Ik lees het om mijn kennis te vergroten, om meer te weten te komen over de mensen, plekken en merken die erin staan vermeld. Maar ik gebruik het ook als inspiratiebron voor mijn eigen schrijfwerk. Niet alleen voor onderwerpen, maar ook voor voorbeelden op het gebied van schrijftechnieken, zoals de opbouw van artikelen.”

Waarom raad je dit boek aan?

“Er wordt soms uit mode-oogpunt een beetje neergekeken op streetwear. ‘Een T-shirt is toch gewoon een T-shirt?’ Niet dus. Er zit een heel verhaal achter. Wie heeft het T-shirt gemaakt? Wie draagt het? Waarom? Dit boek geeft inzicht in de wereld van streetwear: een wereld die heel makkelijk of simpel lijkt, maar dat niet is.”

“Streetwear is een esthetiek afkomstig uit de Verenigde Staten, Los Angeles in het bijzonder. Het is een globale esthetiek die op verschillende plekken ter wereld een eigen invulling krijgt. Het merk Home Delivery uit Lagos, bijvoorbeeld, ontwerpt T-shirts met referenties uit de Amerikaanse populaire cultuur, waar de oprichters in Lagos mee zijn opgegroeid. Die krijgen lokaal andere connotaties. Het merk Free the Youth uit Accra heeft T-shirts met de tekst ‘taxi’s not allowed’, een heel herkenbare uitdrukking, vooral voor mensen die in Accra zijn geweest. Precies dat vind ik juist zo interessant aan streetwear; de esthetiek is inmiddels wereldwijd herkenbaar, maar de ontwerpen krijgen lokaal, in de subcultuur, een eigen betekenis. Die spanning tussen globaal en lokaal vind ik fascinerend. Streetwear is heel community-driven. Dat is voor mij ook de essentie van kleding: het is een manier om te communiceren wie we zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden.”

“The Highsnobiety Guide bespreekt bepaalde streetwear-trends, maar ook de mensen achter iconische plekken en merken. Het bevat veel tekst én veel beeld. Dat vind ik fijn. Ik ben als onderzoeker vrij visueel ingesteld. Onderzoek over stijl gaat natuurlijk ook over het visuele: over wat we dragen, en hoe dat eruit ziet.”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Veel boeken over mode en Afrika. Boeken als Dandy Lion, over zwarte dandy’s, vind ik ook heel mooi. Ik heb niet zoveel met dandyisme per se, maar wel met boeken die bijdragen aan het verbreden van een bepaalde referentie - in dit geval, die van de zwarte man. Verder lees ik ook graag tijdschriften, zoals The Nice Magazine, Nataal of Native - magazines die nieuwe makers op het gebied van mode, fotografie, design of muziek uit grootstedelijk Afrika laten zien. Dat is natuurlijk ook wat ik doe: ik toon subculturen en makers uit grootstedelijk Afrika die bijdragen aan de verbreding van een narratief.”