Fashion for Good wijdt een expositie aan de modeweken

Fashion for Good opent een nieuwe tijdelijke tentoonstelling waarin ze het fenomeen fashion week belichten. Dat maakte het Amsterdamse museum deze week bekend middels een persbericht. In de nieuwe expositie, die op 20 mei opent, wordt gekeken wordt naar de rol van de internationale collectiepresentaties en hoe deze hebben bijgedragen aan het huidige modesysteem. "Wat is de impact van een fashion week op mens en milieu eigenlijk? Zijn grote entertainment shows nog van deze tijd? Hoe ziet de toekomst er uit? Kortom: is fashion week dead? Of is dit het juiste moment voor een nieuw tijdperk?", zijn vragen die het museum stelt. "De covid-19-pandemie riep de modeshows een halt toe, wat veel ontwerpers als een soort vrijheid hebben ervaren en ruimte gaf voor een nieuwe benadering," zo schrijft het museum in het bericht. "Ook het toenemende digitale ascept van de modeweken voorbij," aldus Fashion for Good.

Fashion Week: A New Era zal te zien zijn van 20 mei tot en met oktober 2022. Het Fashion for Good museum is voor 10 euro toegankelijk en gevestigd aan het Rokin in Amsterdam. Momenteel is de expositie 'Grow: the Future of Fashion te zien' over duurzame en innovatieve modematerialen te zien.