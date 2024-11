Abercrombie & Fitch benoemt Robert Ball tot Chief Financial Officer

Abercrombie & Fitch Co. benoemt Robert Ball tot Chief Financial Officer (CFO). Ball heeft meer dan 20 jaar ervaring heeft binnen het bedrijf. Hij was voorheen Senior Vice President van Corporate Finance, Investor Relations en Treasury. In zijn nieuwe rol maakt hij deel uit van het directieteam en blijft hij rapporteren aan Scott Lipesky, die zijn rol als Chief Operating Officer (COO) behoudt. Dit blijkt uit een persbericht.

Ball heeft nauw samengewerkt met CEO Fran Horowitz en het team om de transformatie van het bedrijf te ondersteunen. Hij heeft uitgebreide ervaring in verschillende financiële leiderschapsposities bij Abercrombie & Fitch, waaronder CFO van de merken Abercrombie & Fitch en Abercrombie Kids.

Horowitz lijkt enthousiast over Ball’s benoeming. Ze benadrukt zijn cruciale rol in de succesvolle transformatie van het bedrijf. "Robert heeft de afgelopen jaren bewezen een waardevolle leider te zijn en is nu perfect gepositioneerd om onze langetermijngroei te ondersteunen," zegt ze.

Ball vult aan: "We hebben al veel bereikt, maar er liggen nog enorme kansen voor ons."

Abercrombie & Fitch Co. blijft groeien. Het kledingconcern, bekend van de merken Abercrombie en Hollister, behaalt in het derde kwartaal van 2024 een recordomzet van 1,2 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro), een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar.