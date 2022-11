Adidas AG bevestigt: Puma-topman Bjørn Gulden wordt nieuwe CEO

Bjørn Gulden volgt per 1 januari 2023 Kasper Rorsted op als CEO bij het Duitse sportkledingmerk Adidas AG. Dat meldt Adidas in een persbericht.

Vorige week kondigde Gulden zijn vertrek aan bij Puma SE, waar hij sinds 2013 CEO werkzaam is. Vrijwel direct daarna maakte Adidas AG bekend met Gulden in gesprek te zijn. Nu bevestigt Adidas AG dat Gulden inderdaad bij het bedrijf zal aantreden als CEO.

Rorsted heeft in samenspraak met de raad van toezicht besloten per 11 november 2022 af te treden. Harm Ohlmeyer, CFO bij Adidas AG, vult het gat tussen het vertrek van Rorsted en de komst van Gulden als interim-CEO.

Gulden: “Ik heb nog steeds veel energie”

Gulden liet vorige week weten te vertrekken bij Puma SE. “Ik heb negen mooie jaren gehad bij de Puma-familie, en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt,” zo zei hij in een persbericht. “Dit leek me het juiste moment voor Puma, mijn opvolger en voor mij om de vertrekken. Ik heb nog steeds veel energie en wil op zijn minst nog vijf tot tien jaar werken in een operationele rol, wat voor Puma denk ik te lang zou zijn geweest.”

De Noorse Gulden kan zijn energie nu kwijt bij Adidas AG. Gulden werkte al eens eerder bij het bedrijf: tussen 1992 en 1999 was hij er senior vicepresident kleding en accessoires. Verder was hij een tijd CEO van sieradenmerk Pandora en werkte hij in verschillende topposities bij onder meer schoenenretailer Deichmann en buitenkledingbedrijf Helly Hansen.

“We zijn blij om Bjørn Gulden weer te kunnen verwelkomen bij Adidas,” zegt Thomas Rabe, voorzitter van de raad van toezicht van Adidas AG, in het persbericht. “Hij kent de industrie extreem goed en heeft een groot netwerk in sport en retail. Als CEO van Puma blies hij het merk nieuw leven in en leidde hij het bedrijf naar recordresultaten. De raad van toezicht van Adidas AG is ervan overtuigd dat Bjørn Gulden Adidas een nieuw, sterk tijdperk in zal leiden.”

Raad van toezicht Adidas dankt Kasper Rorsted

Rabe spreekt in het persbericht ook zijn dank uit aan Rorsted, die in 2016 CEO werd bij Adidas AG. Onder Rorsted versnelde de digitale transformatie van Adidas, aldus Rabe, en versterkte het bedrijf zijn positie op het gebied van duurzaamheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Rorsted kondigde in augustus aan in 2023 bij Adidas AG te zullen vertrekken. Rorsted zei destijds dat de afgelopen jaren in de industrie, die onder meer door de coronapandemie werden getekend, hem zwaar gevallen waren. "Het kostte veel moeite om deze uitdagingen te overwinnen. Daarom is het goed om in 2023 een herstart mogelijk te maken,” schreef hij, “zowel voor het bedrijf als voor mij persoonlijk."

Arne Freundt per direct CEO bij Puma SE