Arnoud van Vliet, hoofd duurzaamheid en kwaliteit bij Zeeman, vertrekt na 14 jaar

Arnoud van Vliet, hoofd duurzaamheid en kwaliteit (CSR & Quality Manager) bij Zeeman vertrekt. Dit laat hij weten via een bericht op LinkedIn. Van Vliet deelt dat hij na 14 impactvolle jaren uitkijkt naar nieuwe mogelijkheden als zelfstandig professional.

Van Vliet benadrukt de vele hoogtepunten die hij gedurende zijn tijd bij Zeeman heeft meegemaakt. Zo werd Zeeman in 2022 uitgeroepen tot ‘Sustainable Retailer of the Year’ door ABN Amro en werd van Vliet in 2019 geëerd als CSR Manager van het Jaar in Nederland. Enkele van de vele inspanningen voor een betere toekomst zijn samenwerking met de Fair Wear Foundation om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en leeflonen te implementeren bij belangrijke leveranciers. Samenwerking met Kringloopwarenhuis Het Goed voor het inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehands kleding.

“Deze prestaties waren mogelijk dankzij het vertrouwen, de samenwerking en de inspirerende momenten gedeeld met al onze partners, collega's en vooral het CSR & Quality team van Zeeman, wiens voortdurende toewijding en steun essentieel zijn geweest,” deelt Van Vliet.

De hoofd duurzaamheid en kwaliteit bij Zeeman blijft maatschappelijk betrokken, zo blijkt uit het bericht. Van Vliet deelt: “Na de vakantieperiode kijk ik ernaar uit om nieuwe kansen als zelfstandig professional te verkennen. Mijn focus zal liggen op het integreren van circulariteit en duurzaamheid in bedrijfsstrategieën, met speciale aandacht voor verantwoord materiaalgebruik, ethische inkooppraktijken en de rechten van werknemers.”