Beste carrière-tip ooit ontvangen: Managing director Lyddia Roy

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? Dit keer Lyddia Roy, managing director van MMBSY Amsterdam, een pr-bureau met focus op mode, beauty en lifestyle. Daarvoor werkte ze onder andere bij Tommy Hilfiger, Reebok en Viktor&Rolf op diverse posities waaronder PR director EMEA. Hiervoor woonde en werkte ze ook drie jaar in New York.

Wat is de beste tip die je ooit hebt gehad?

In mijn vak van PR en service is dat: “Wees altijd twee stappen vooruit”. Bijvoorbeeld als een CEO van een bedrijf naar Nederland komt voor een interview, dan zorgen we dat alle profielen van journalisten die hij of zij spreekt klaar liggen op de hotelkamer. Ook de tijdschriften waarmee gesproken wordt. Zo kunnen ze dit altijd even door kijken en voelen ze zich ontspannen voordat we aan de slag gaan. Dat is echt een onderdeel van de servicegerichtheid die ik in elke rol die ik heb gehad heb meegenomen.

Het zit hem ook in oplossingsgericht denken. Dat je altijd een antwoord paraat hebt en meerdere opties kunt voorleggen. Dat jij het antwoord al hebt voordat de klant eigenlijk de vraag heeft.

Van wie heb je deze tip gekregen?

Ik heb dit geleerd in mijn tijd bij Tommy Hilfiger. Daniel Marks was toen het hoofd van de Europese PR. De eerste week dat ik begon bij Tommy Hilfiger kwam Tommy Hilfiger naar Nederland voor de lancering van een parfum. We hadden eerst een fotoshoot met een model voor de campagne. Tijdens de shoot gingen allerlei veren de lucht in en de hele afdeling lag vol. Over een uur zou Tommy komen en het evenement starten op die locatie. Daniel Marks was daar ook bij en was de eerste om een bezem te pakken om op te ruimen. Hij liep al voor op de rest en hielp mee. Het maakt niet uit hoe hoog je in de boom zit, zorg dat je meehelpt wanneer het nodig is om samen het gewenste resultaat te behalen.

Welke tip geef je aan anderen?

Ik raad aan om met beide benen op de grond te blijven staan. Durf goed naar jezelf te kijken; waar ben je goed in en wat kun je nog leren? Stap een bedrijf of een omgeving binnen als een spons. Zorg dat je probeert te leren en open staat.

Open staan geldt trouwens ook voor de teams in de PR en communicatie. Diversiteit en inclusiviteit zijn nog altijd niet top of mind. Door een divers team te hebben - met culturele achtergronden, maar ook leeftijden - is het mogelijk plannen en activaties aan de klant voor te stellen die uit een andere hoek komen. Als we het hebben over iemands jeugd, dan komen daar totaal andere voorbeelden uit voort die weer kunnen leiden tot andere ideeën voor een activatie. Zo daag je de klant ook uit.

Het is echt een verrijking. Mensen moeten ook niet onderschatten hoeveel kennis en creativiteit er ligt bij de stagiaires en de jongere generatie. Betrek hen ook bij de brainstorms en voorstellen die je gaat doen. Zij bieden een grote bron van inspiratie.