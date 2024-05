Cascale vindt nieuwe CEO

Non-profitorganisatie Cascale vindt een nieuwe Chief Executive Officer in Colin Browne. De nieuwe CEO is aangesteld op 1 mei, zo maakt Cascale bekend in een persbericht.

Volgens Cascale brengt Browne een schat aan ervaring in de toeleveringsketen en merk- en fabrieksmanagement met zich mee. De nieuwe CEO zou goed zijn in het sluiten van strategische partnerschappen en het mobiliseren van een wereldwijd netwerk.

Browne zat eerder op de stoel als interim-CEO en Chief Operating Officer van Under Armour. De nieuwe CEO van Cascale heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ‘is goed gepositioneerd om het soort leveranciersgerichte initiatieven waar hij zijn hele carrière voor heeft gepleit op te schalen’, zo is te lezen.

Cascale, voorheen Sustainable Apparel Coalition (SAC), ontwikkelde de Higg Index. Met deze index krijgen bedrijven inzicht in hun verduurzaming. De duurzaamheidsstaaf werkt op basis van factoren waarna een score wordt toegekend. Grote modeketens maken gebruikt van de Higg Index om duurzaamheidsclaims te onderbouwen. In 2022 ontving de maatstaf kritiek van diverse waakhonden, waarna het Higg-programma op pauze kwam te staan. Later werd de Higg Index geüpdatet.