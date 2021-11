De finalisten van de International Woolmark Prize 2022 zijn bekend

De prestigieuze International Woolmark prize heeft de finalisten voor 2022 aangekondigd. Dit meldt het de organisatie in een persbericht. De geselecteerde modeontwerpers zijn Ahluwalia en Saul Nash, beide uit het Verenigd Koninkrijk, Egonlab uit Frankrijk, Jordan Dalah uit Australië, Mmusomaxwell uit Zuid-Afrika, Peter Do uit de Verenigde Staten, en de Chinese ontwerper Rui.

De bekendste naam in het rijtje is toch wel de Britse ontwerper Priya Ahluwalia. Ahluwalia won met haar genijknamige modelabel al diverse prijzen waaronder de H&M Design Award 2019 en daarnaast een reeks prijzen in eigen land, zoals de BFC/GQ Designer Menswear Fund en de Queen Elizabeth II Award for British Design .