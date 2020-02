Een jaar later: Hoe Chanel, Fendi en het merk Karl Lagerfeld verder gingen zonder Karl

Precies een jaar geleden kwam het bericht naar buiten dat ontwerper Karl Lagerfeld was overleden. Op dat moment stond hij aan het creatieve hoofd van Chanel, Fendi en zijn eigen merk Karl Lagerfeld. Een van de grote vragen op 19 februari 2019 was: hoe nu verder? Wie zal de artistieke leiding nemen over welk merk en hoe volg je iemand zoals Kaiser Karl? Na een act zo groot en bekend wil toch niemand de bühne meer op? Toch gebeurde het. De merken gingen verder: zo staat het er nu voor, een jaar na het overlijden van Karl Lagerfeld.

Een jaar later: Virginie Viard bij Chanel

Karl Lagerfeld en Virginie Viard. Beeld: Bertrand Guay / AFP

Nadat het overlijden van Karl werd bevestigd door onder andere Chanel, werd ook meteen bekend dat Virginie Viard de creatieve leiding van Chanel op zich zou nemen . Virginie Viard was niet meteen een bekende naam voor velen, maar Viard stond op dat moment al dertig jaar het dichtste bij Lagerfeld. Om die reden vertrouwt Alan Wertheimer, de mede-eigenaar van Chanel, het merk dan ook toe aan de ontwerper.

Viard is een Française en komt uit een familie van zijdeproducenten. Ze volgt een studie textiel en gaat na haar opleiding aan het werk als kostuumontwerper voor theater en film. Via een gemeenschappelijke vriend wordt ze voorgesteld aan Karl lagerfeld wat leidt tot een vriendschap van zeker dertig jaar.

De Chanel Cruise 2019/20 collectie i s de eerste keer dat we Chanel a la Virginie zien. Op de catwalk verschijnt een modernere, hedendaagse Chanel-vrouw. Met de gebruikelijke knipoog naar het erfgoed van het Franse merk, maar met een eigentijdse twist waardoor het niveau van hebberigheid flink stijgt. Pastel kleuren, bij traditionele zwart-wit outfits is een pop of colour te zien en diverse assymetrische en gedeconstrueerde silhouetten zijn te spotten. Het luidt een nieuw tijdperk voor Chanel in. Zoals altijd vindt de show plaats in het Grand Palais in Parijs, waar vele shows onder leiding van Lagerfeld ook altijd hebben plaatsgevonden.

Niet veel later vindt ook de haute couture presentatie van Chanel plaats waar de visie van Viard nog eens duidelijker wordt. Klassieke Chanel silhouetten zijn in een hedendaags jasje gezet. Weinig opsmuk, fantastische snits en een flinke dosis elegantie. Het is een subtielere versie van Chanel. Een Chanel die dichterbij de understated versie van oprichter Gabrielle ‘Coco’ Chanel ligt. Ook de sets van de shows zijn beduidend minder groot onder leiding van Viard dan onder de creatieve leiding van Lagerfeld. Is dat beter? Wie zal het zeggen. Viard drukt in ieder geval, met respect, haar stempel op het merk.

Daarbij nog een kleine side note: Lagerfeld was natuurlijk ook verantwoordelijk voor reclame, marketing en diverse films bij Chanel. Lagerfeld pakte vaak zelf een (film)camera op en schoot diverse reclames en advertentiebeelden. Dit gedeelte van Lagerfelds werk voor Chanel is opgepakt door Eric Pfrunder, die als artistiek directeur van fashion image, werd aangesteld twee weken na de dood van Lagerfeld.

Chanel Cruise 2019/20. Beeld: Christophe Archambault/AFP

Beeld: Chanel Couture AW19, Catwalkpictures

Chanel SS20 haute couture, Catwalkpictures

Een jaar later: Silva Venturini Fendi bij Fendi

Karl Lagerfeld en Silva Venturini Fendi. Beeld: Catwalkpictures Fendi SS18

Karl Lagerfeld staat op het moment van zijn dood meer dan vijftig jaar aan het hoofd van Fendi. 54 jaar om precies te zijn. De ontwerper overlijdt slechts drie dagen voor de Fendi autumn-winter 2019/2020 show. Aan het einde van de show neemt Silva Venturini Fendi, de kleindochter van de oprichter van het modehuis, duidelijk geëmotioneerd, een buiging voor het aanwezige publiek. Het is een hint voor de toekomst van het modehuis. Venturini Fendi maakt namelijk de stap van mannenmode en accessoire ontwerper naar algeheel creatief directeur van het huis, zo blijkt later in het jaar.

Onder de leiding van Venturini Fendi vindt de eerste co-gender show van Fendi plaats. Lagerfeld was niet betrokken bij de show in China in mei 2019, dus de gemixte show was duidelijk een opzet van Venturini Fendi. Ze heeft als zelfsprekend de rol van creatief directeur op zich genomen, maar tegen de pers ligt de nadruk op ‘voor nu’. In mei 2019 wordt met nog geen woord gerept over ‘het vervangen van Karl’ aldus CEO van Fendi Serge Brunschwig. Een jaar na het overlijden van Karl Lagerfeld en Venturini Fendi wordt nog steeds in de persberichten aangeduid als creatief directeur van Fendi.

Beeld: Tiziana Fabi / AFP

Een jaar later: design directeur Hun Kim bij Karl Lagerfeld

Last but not least, Karl’s eigen merk: Karl Lagerfeld. Kort na de dood van de ontwerper werd in de media gemeld dat Carine Roitfeld was aangesteld als creatief directeur. Het merk ging vrij snel daarna in de verdediging dat de berichtgeving niet correct was. Een beslissing over een mogelijke opvolging van de naamgever was nog niet besloten.

Het merk meldt op dat moment aan FashionUnited dat design directeur Hun Kim de creatieve leiding behoudt. Hij werkt op dat moment al vijf jaar nauw samen met de ontwerper en is door Lagerfeld zelf gekozen als leider van het design team. “Design directeur Hun Kim heeft de afgelopen jaren heel nauw met Karl samengewerkt en Karl’s absolute vertrouwen in zijn ongelofelijke creatieve talent,” aldus de woordvoerder destijds.Topman van het merk Pier Paolo Righi deelt in een interview met WWD op 18 februari 2020 dat het merk altijd al voorbereid was op de dag waarop Karl kwam te overlijden. De investeerders waren hier al tijdig op voorbereid en het ontwerpteam zet heeft een duidelijke visie van het merk opgezet door de ontwerper die ze voort kunnen zetten. Het archief met zo’n 60.000 schetsen en foto’s gemaakt door Lagerfeld suggereren dat het team nooit zonder inspiratie zal zitten.

Righi benadrukt in het interview dat het merk Karl Lagerfeld altijd verhalen vertelt uit het leven van de ontwerpen en over dingen waardoor hij geïnspireerd werd. Van architectuur, muziek en plaatsen op de wereld. “We voelen ons als een ambassade van Karl’s creatieve mind-set en nodigen mensen uit om daar deel aan te nemen,” aldus de topman tegen WWD.

Hoofdbeeld: Links, Tiziana Fabi/AFP, rechts, Chanel Couture AW19, Catwalkpictures