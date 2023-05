Fashionette AG benoemt nieuw lid Raad van Bestuur om winstgevendheid te bevorderen

Het Duitse modebedrijf Fashionette AG benoemt Laura Vogelsang tot nieuw lid van de Raad van Bestuur, dat maakt Fashionette dinsdag bekend in een persbericht. Vogelsang treedt in eerste instantie tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur, met ingang van 15 mei tot en met 31 december.

Vogelsang bekleedde de afgelopen jaren verschillende managementfuncties binnen het bedrijf. Als lid van de Raad van Bestuur zal zij haar deskundigheid, met name op het gebied van risico en betaling, maar ook personeelszaken, delen met de directie.

Dominik Benner, de voorzitter van de Raad van Bestuur, is ervan overtuigd dat Vogelsang een pakket maatregelen meebrengt die de verhoging van de winstgevendheid snel en succesvol uit zal voeren, zo staat in het persbericht.

Fashionette heeft het de afgelopen tijd zwaar. Het bedrijf dook in 2022 dieper in het rood met een nettoverlies van 6,3 miljoen euro. Dat kwam door ‘de ongunstige economische omstandigheden’. En er is nog meer aan de hand: Eerder nam Fashionette afscheid van haar beauty-segment en stopte het ook met de verkoop van smartwatches. Waar het modebedrijf dan wel op inzet? De luxe modebranche.