Furla herbenoemt Eraldo Poletto als CEO

Het Italiaanse modebedrijf Furla benoemt Eraldo Poletto tot nieuwe chief executive officer, zo meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited. Hij neemt de rol over van Giorgio Presca, die twee jaar geleden als CEO bij Furla begon.

Poletto is een ervaren CEO en een oude bekende bij het bedrijf. Hij was CEO van Furla van 2010 tot 2012 en van 2013 tot 2016. Eerder werkte hij als CEO bij de modebedrijven Diesel, Stuart Weitzman (Tapestry Group) en Salvatore Ferragamo.

Furla werd in 1927 opgericht in Bologna door de familie Furlanetto, die nog steeds de leiding heeft over het bedrijf. In 2016 kondigde Furla plannen aan voor een beursgang, aanvankelijk gepland voor 2018, maar deze datum werd niet gehaald. In 2020 verklaarde het bedrijf dat een beursintroductie nog steeds mogelijk was, maar dat het onafhankelijk wilde blijven.