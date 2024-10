Gucci benoemt Stefano Cantino tot CEO

Stefano Cantino wordt de nieuwe CEO van het Italiaanse modehuis Gucci, zo meldt het moederbedrijf Kering in een persbericht. Cantino rapporteert rechtstreeks aan Francesca Bellettini, adjunct-CEO van Kering en verantwoordelijk voor de merkontwikkeling.

Cantino, die in mei 2024 begon als de eerste adjunct-CEO van Gucci, neemt vanaf 1 januari 2025 plaats in het directiecomité van Kering en volgt Jean-François Palus op.

Voor zijn overstap naar Gucci werkte Cantino vijf jaar bij Louis Vuitton, waar hij verantwoordelijk was voor communicatie en imago. Daarvoor bekleedde hij twintig jaar diverse functies bij de Prada Group, waar hij uiteindelijk opklom tot directeur communicatie en marketing. Cantino studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Turijn.

Stefano Cantino komt bij een 'vernieuwd Gucci'

Kering onderstreept dat Jean-François Palus in juli 2023 werd aangesteld als CEO van Gucci, met de taak het merk klaar te maken voor een nieuwe fase en talent aan te trekken, waaronder zijn opvolger.

Francesca Bellettini benadrukt: "Ik ben Jean-François enorm dankbaar voor zijn inzet en loyaliteit tijdens deze overgang. Ik heb er alle vertrouwen in dat Stefano, samen met het Gucci-team, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen 15 maanden, Gucci weer naar het leiderschap zal brengen dat het merk verdient."

François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering, voegt toe: "In een bijzonder uitdagende periode nam Jean-François de beslissingen die Gucci nodig had. Hij legde de basis voor een vernieuwd Gucci, dat nu klaar is om te bloeien onder Stefano's leiding. Zijn jarenlange samenwerking met mij is werkelijk van onschatbare waarde geweest."