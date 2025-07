K-Way benoemt hoofd internationale zaken

Outerwearmerk K-Way heeft Marco D'Avanzo benoemd tot hoofd internationale zaken (chief international business officer in het Engels). D’Avanzo maakte dit nieuws bekend via zijn eigen LinkedIn-profiel. Hij begon zijn nieuwe rol bij het van oorsprong Franse merk op 1 juli.

De in Italië gevestigde D’Avanzo is geen onbekende in de moderetail. Van oktober 2016 tot en met april 2025 was hij general manager bij het Canadese merk Moose Knuckles. Daar was hij verantwoordelijk voor de internationale uitbreiding van het merk, waaronder de lancering in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Voor zijn tijd bij Moose Knuckles was hij vier jaar lang sales director bij Woolrich. Daarvoor vervulde hij jarenlang de rol van sales manager bij Guess Europe en Versace.

D’Avanzo komt aan boord op een moment dat K-Way volop aan het uitbreiden is. In maart liet Alessandro Boglione, Vice President van het Italiaanse moederbedrijf BasicNet, aan FashionUnited weten meerdere winkels te openen in de Benelux via een samenwerking met Fashion Club 70. Een maand later volgde de opening van de tweede vestiging in Antwerpen. Wereldwijd telt K-Way meer dan 119 eigen winkels.