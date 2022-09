Lutz Huelle is volgende gastontwerper AZ Factory

Ontwerper Lutz Huelle krijgt het druk tijdens Paris Fashion Week. Op dertig september presenteert hij de nieuwe collectie van zijn eigen, gelijknamige label, en drie dagen later de volgende collectie van AZ Factory. Huelle werd geselecteerd als volgende gastontwerper voor het merk, zo schrijft WWD op basis van een exclusief persstatement van AZ Factory.

De collectie krijgt de titel ‘F for Friendship’, een knipoog naar merknaam AZ Factory, op zijn beurt een verwijzing naar de naam van oprichter Alber Elbaz en naar de letters van het alfabet. Vriendschap is een terugkerend motief bij AZ Factory: het merk werkt sinds maart samen met steeds andere gastontwerpers die in de communicatie van het label consequent ‘amigo’s’ worden genoemd. AZ Factory werkte eerder al samen met ‘amigo’s’ Thebe Magugu en het ontwerpduo Ester Manas en Balthazar Delepierre .

Over de collectie van Huelle laat het modehuis nog niet veel los. “Hoewel hij onze oprichter maar een keer ontmoette en wenste dat hij hem beter had kunnen leren kennen, herkent Lutz in hun gedeelde DNA de gemeenschappelijke wens om mensen zich op hun gemak te laten voelen,” zo citeert WWD uit het statement.

De collectie van Huelle voor AZ Factory gaat naar verwachting in februari in de verkoop.