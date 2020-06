Marcel Boekhoorn over Hema: “Betalen of afpakken, leek het devies”

Ondernemer Marcel Boekhoorn heeft inmiddels ook van zich laten horen nadat gisteren bekend werd dat Hema officieel overgaat in de handen van een grote groep obligatiehouders. “Het meest ergerlijke vond ik dat de schuld onterecht bij Hema lag,” aldus de ondernemer en nu nog juridisch eigenaar van de Nederlandse keten.

Boekhoorn begint zijn statement op de website van Ramphastos Investments met het feit dat hij normaal niet reageert op nieuwsberichten. “Maar voor de jongste ontwikkelingen rond de Hema wil ik graag een uitzondering maken,” zo leest het. Na geruime tijd onderhandelen met obligatiehouders en een bod van Boekhoorn zelf ter waarde van 523 miljoen euro, viel Hema gisteren in handen van de obligatiehouders. Doordat de schuld van het bedrijf hoger is dan de waarde van het bedrijf, zijn de schuldeisers in dit geval economisch eigenaar van het bedrijf, zo vertelde Hema CEO Tjeerd Jegen gisteren tijdens een webcast.

Boekhoorn nam eind 2018 Hema over inclusief de hoge schuldenlast. “De schuld was niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van Hema maar door het kopen van die activiteiten,” aldus Boekhoorn in het statement. “Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt. Onze positie werd bemoeilijkt door het feit dat de schuld niet in de handen was van een paar partijen maar dat door de beursnotering er in wezen sprake was van een enorme groep onbekende spelers. Bovendien wordt de schuld beheerst door Amerikaans recht en zijn de meeste obligatiehouders ook daadwerkelijk Amerikanen. Dat blijkt ook uit de uiterst gedetailleerde schuld documentatie waaruit een zekere meedogenloosheid blijkt. Betalen of afpakken, leek het devies,” aldus Boekhoorn.

“Het terugbrengen van de schuld is vandaag gelukt. Dit is fantastisch voor de Hema en al haar stakeholders en daar ben ik heel blij mee. De Hema heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen. De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten. Dat zijn wij niet gewend. Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen.”

