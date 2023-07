Medeoprichter sneakerlabel Etq verlaat bedrijf

“Het klinkt cliché, maar aan al het goede komt een eind”, schrijft de medeoprichter en creatief directeur van sneakerlabel Etq, Patrick van der Woude, op Linkedin. Na ruim 12 jaar is het volgens hem tijd voor een volgende stap.

“Het was een bijzonder avontuur dat begon met een paar simpele schetsen en een heldere visie, de eerste productie van 36 paar, de verkoop aan vrienden en familie en die bizarre kick van het verkopen aan onbekende op de hoek van de straat. De eerste retail partners waar je blue binnenliep met tassen vol samples en weer trots naar buiten met een order opzak waar je van duizelde”, schrijft hij.

Van der Woude zegt Etq als creatief directeur met veel passie en plezier geleid te hebben. De medeoprichter zal zijn toekomst voortzetten bij Odeaur fragrances en staat open voor nieuwe uitdagingen als freelance creatief consultant.

Etq werd in november 2022 failliet verklaard. Het bedrijf had destijds last van kwaliteits- en leveringsproblemen. In december 2022 werd bekend dat Etq een doorstart maakte en online verder ging.