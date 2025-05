Oprichters van Mud Jeans en Tiny Library leiden Nederlandse Vereniging voor de Circulaire Economie

De Nederlandse Vereniging voor de Circulaire Economie (NVCE) is officieel gelanceerd. De vereniging wil circulair ondernemen en consumeren de norm maken, en krijgt daarbij leiding van twee bekende namen uit de modewereld. Via het carrièreplatform LinkedIn maakt Julie Munneke-Tromp, oprichter van babyverhuurplatform Tiny Library, bekend dat zij samen met Bert van Son, oprichter van circulair denimmerk Mud Jeans, het bestuur vormt.

De NVCE zet zich in om circulaire ondernemers een krachtige stem te geven in Den Haag. De vereniging fungeert als vaste gesprekspartner voor politiek en beleid, en wil met gerichte aanbevelingen bijdragen aan een veerkrachtige economie waarin circulair ondernemen loont. Inmiddels zijn er 52 leden aangesloten, die samen meer dan 1.700 bedrijven vertegenwoordigen – waaronder Marktplaats, Holland Wol Collectief, Circulink Solutions en Billie Wonder.

Het bestuur van de NVCE bestaat uit twee pioniers op het gebied van circulaire mode. Van Son richtte in 2012 Mud Jeans op, ’s werelds eerste gesloten kringloopbedrijf voor denim. Met het ‘Lease-A-Jeans’-concept bespaart het bedrijf grondstoffen en vermindert afval. Munneke-Tromp richtte in 2019 Tiny Library op en bouwde het uit tot een succesvol platform waar ouders babyproducten kunnen huren in plaats van kopen.