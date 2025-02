Patta-oprichters geven het stokje door: hoe de nieuwe leiding de visie voortzet

Als oprichter van een bedrijf een stap opzij doen, is niet altijd even makkelijk. Met het oog op langetermijngroei kan het echter juist goed zijn voor een bedrijf. Zo kan een oprichter zich richten op de creatieve ideeën en passie die hij of zij altijd al had, terwijl de operationele activiteiten worden overgedragen aan een ander, zodat ook hier de focus en kwaliteit behouden blijven. Zo’n wissel heeft de afgelopen tijd ook plaatsgevonden bij het Nederlandse merk Patta, en FashionUnited spreekt met kersverse co-CEO Nica Renoult.

Renoult vervult samen met Kwame Hammond de functie van CEO. In 2024 vierde Patta zijn 20-jarig bestaan en ontving het de oeuvreprijs Grand Seigneur als kroon op twee decennia werk. Patta is al enige tijd bezig met de overdracht van taken en nu is de switch gemaakt. “Je merkt ook dat, zeker met de groei van een bedrijf en de operationele activiteiten, je als eigenaar daarin wordt ingezogen. Voor hen [Guillaume en Edson, red.] is het een fijne stap om het operationele over te dragen, zodat zij weer meer kunnen doen waarmee ze begonnen zijn.”

Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, de oprichters van streetwearmerk Patta. Credits: akadrestudio

Patta’s nieuwe leiderschap: hoe de oprichters ruimte maken voor groei en creativiteit

Patta is namelijk meer dan alleen een streetwearmerk. Het bedrijf focust sterk op de community eromheen. Dit doet het onder andere door sportevenementen en -clubs, de Patta Academy, Patta Soundsystem en de Patta Foundation. “Edson en Guillaume zijn hier gewoon nog elke dag aanwezig, maar ze hebben nu meer speelruimte en vrijheid om te doen waarmee ze dit ooit zijn begonnen.” Zo is Edson meer betrokken bij de community-activiteiten en Guillaume bij de creatie. “Hij komt met creatieve initiatieven en die bespreken we.”

Hoog op de agenda voor Renoult? “Groeien met het DNA dat we hebben.” De co-CEO omschrijft het fundament van Patta als de drie P’s: purpose, people en profit. “Wanneer uit onze initiatieven goede projecten en jaren voortkomen, dan willen we dat ook weer teruggeven aan de community. Dat is voor ons de main priority.”

Patta-winkel in Lagos. Credits: Patta

Patta ging in 2024 voor het eerst de Europese grens over met zijn monobrandstores. Het merk opende een winkel in Lagos, Nigeria. “We hebben een community opgebouwd in Nigeria, mede dankzij de samenwerkingen die we daar hebben gedaan. Het is een ontzettend groot en rijk land als het gaat om muziek, cultuur en mode. Het was voor ons belangrijk om daar iets te starten, voor de community en het netwerk dat we daar hebben.”

Nieuw leiderschap bij Patta: co-CEO Nica Renoult over Patta’s toekomst

In 2025 en 2026 staat het voorlopig niet op de agenda om nog een Patta-winkel te openen. “We willen nu vooral focussen op kwaliteit en de groei van de communities waar we zitten.” Renoult voegt toe dat pop-ups niet zijn uitgesloten en dat met pop-ups ook andere gebieden en communities bereikt kunnen worden.

Dat gemeenschapsgevoel is mede wat Patta zo sterk maakt als merk. Het bedrijf heeft een loyale fanbase, “als merk, maar ook vanwege de andere elementen die we hebben.” “Als we evenementen organiseren, willen mensen daar echt onderdeel van zijn. Wat dat betreft zijn we heel stabiel. Dat zorgt er ook voor dat de motivatie om daarmee door te gaan alleen maar groeit.”