Peter van Kampen vertrokken als CEO van MS Mode en America Today

Peter van Kampen is niet langer de CEO van MS Mode en America Today. Dat meldt RetailNews en bevestigt een woordvoerder van MS Mode desgevraagd aan FashionUnited. Van Kampen was 7,5 jaar CEO van America Today en sinds mei 2018 stond hij ook aan het hoofd van MS Mode.

Zowel MS Mode als America Today vallen onder het moederbedrijf CoolInvestments. Vorig jaar oktober werd bekendgemaakt dat de oprichter van CoolInvestments Roland Kahn het stokje door zou geven aan zijn zoons Jonathan en Joshua. Sinds dit jaar zijn Jonathan en Joshua Kahn verantwoordelijk voor de retailformules van CoolInvestments.

Van Kampen vertelt aan Retailnews dat de reden voor zijn vertrek ‘een verschil van inzicht over de koers van de modebedrijven is’. En vertelt hij: “We hebben ergens in november besloten dat we uit elkaar zouden gaan. Voor de rest: no hard feelings”, aldus Van Kampen aan Retailnews. Ook meldt hij tegen het medium wie zijn opvolgers zijn: Dennis Mok (heeft onder andere gewerkt voor CoolCat, Fred de la Bretonière en MS Mode) heeft de rol van interim-ceo overgenomen, Patrick Miami van der Borden (voorheen werkzaam voor FNG) gaat over de marketing en sales van de twee bedrijven.

MS Mode is actief in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. America Today in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.