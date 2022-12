Pierpaolo Piccioli wint Fashion Award voor Designer of the Year, Balenciaga opvallend afwezig

Pierpaolo Piccioli, hoofdontwerper van het Italiaanse luxemerk Valentino, is benoemd tot Designer of the Year tijdens de uitreikingsavond van de Fashion Awards. Dat meldt het British Fashion Council, dat de Fashion Awards organiseert, in een persbericht.

De prijs werd aan Piccioli uitgereikt door actrice Florence Pugh, die regelmatig kleding van het merk draagt op de rode loper. Piccioli won de prijs ook al in 2018.

Demna, de creatief directeur van Balenciaga, was ook genomineerd in de categorie Designer of the Year. In de nasleep van de controversiële reclamecampagne die Balenciaga een paar weken terug publiceerde werd Demna echter van de nominatielijst gehaald. Balenciaga was ook niet vertegenwoordigd tijdens de uitreikingsavond, zo schrijft de Britse krant The Guardian. Zowel Demna als Balenciaga boden vorige week in afzonderlijke statements hun excuses aan voor de campagne.

Andere winnaars Fashion Awards: van S.S. Daley tot Yvon Chouinard

Een andere winnaar was het Britse modelabel S.S. Daley, dat bekroond werd met de BFC Foundation Award voor opkomend en impactvol talent. Ontwerper Steven Stokey-Daley won dit jaar ook al een LVMH Prize . Grace Wales Bonner van het merk Wales Bonner won de prijs voor het beste onafhankelijke Britse merk. Bella Hadid werd benoemd tot model van het jaar, en Burberry werd geprezen met een Fashion Award voor de inzet van het merk in de metaverse en op het gebied van gaming.