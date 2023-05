Selfmade miljonairs: Sharon Hilgers (My Jewellery) opnieuw hoogst genoteerde vrouw in lijst

Vorig jaar maakte Sharon Hilgers, oprichter van het Nederlandse kleding- en sieradenmerk My Jewellery, al haar debuut op de lijst van jonge selfmade miljonairs van het blad Quote. Het tijdschrift maakt een schatting van de vermogens van Nederlanders. In de editie van dit jaar, die vandaag verscheen, staat zij op nummer 30. Daarmee is zij de succesvolste vrouw op de lijst. Dat werd gisteravond vast bekendgemaakt bij talkshow Jinek.

In de lijst neemt het blad 100 ondernemers op. Dit jaar staan er maar vier vrouwen in, tegenover 96 mannen. Negin Mirsalehi van beautymerk Gisou maakt dit jaar haar debuut op de lijst. Zij komt op plek 61 te staan, met een geschat vermogen van 21 miljoen euro. Nikkie Plessen komt op plek 42 en model Doutzen Kroes op plek 54.

Dat het goed gaat met My Jewellery is niets nieuws. Vorige maand maakte het sieradenlabel bekend dat het investeert in een magazijn van 10.000 vierkante meter om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Ook opende het onlangs de eerste winkel in Duitsland en vorig jaar zijn er vier winkels in België bijgekomen. Ook is Hilgers houder van de prestigieuze titel 'EY Entrepreneur of the Year’.

Net zoals vorig jaar staat Adrian Mol, oprichter van betalingsverwerker Mollie, bovenaan de lijst. Zijn vermogen wordt geschat op 2,8 miljard euro. Aan de lijst van Quote zitten wel wat eisen. Om op de lijst te komen moet een Nederlander minimaal een vermogen van 13 miljoen euro hebben en moet hij of zij niet ouder zijn dan 39 jaar.