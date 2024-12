Thom Browne mag tot 2026 voorzitter van het CFDA blijven

Het contract van modeontwerper Thom Browne, waarin staat dat hij voorzitter is van het Council of Fashion Designers of America (CFDA) , is met twee jaar verlengd. Dit meldt het CFDA in een persbericht.

Het CFDA is een non-profitorganisatie die Amerikaanse mode stimuleert middels kennisuitwisseling, professionele ondersteuning, evenementen en awards. Het CFDA is ook eigenaar en organisator van New York Fashion Week. Browne werd in 2022 door de raad van bestuur verkozen als voorzitter van het CFDA, voor een termijn van twee jaar. De laatste voorzitter van het CFDA, Tom Ford, vertrok na een termijn van drie jaar.

Steven Kolb, CEO van CFDA, deelt over de contractverlenging van Browne: "We zijn blij dat Thom Browne nog twee jaar voorzitter van de raad van bestuur van CFDA blijft. Zijn leiderschap en toewijding aan onze organisatie en Amerikaanse mode zijn van onschatbare waarde geweest en we kijken uit naar zijn voortdurende impact."

Browne vult aan: "Ik voel me vereerd om voorzitter te blijven van de CFDA-raad", aldus Browne. "De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op het stimuleren van creativiteit en het verdedigen van de unieke stemmen die de Amerikaanse mode definiëren. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en kijk ernaar uit om voort te bouwen op dat werk, zodat de CFDA een thuis blijft voor het beste Amerikaanse talent."

Daarnaast zijn de vicevoorzitters van de raad van bestuur Aurora James, Prabal Gurung, Stacey Bendet en de secretaris-generaal Maria Cornejo bevestigd om hun functies tot eind 2026 te blijven bekleden.