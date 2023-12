Tijdlijn: De mode-avonturen van Nikkie Plessen

Eigen kledingmerken, winkels in binnen- en buitenland en een samenwerking met Kate Moss: Nikkie Plessen heeft haar naam stevig gevestigd in de modewereld. Samen met haar partner Ruben Bontekoe is ze eigenaar van de onderneming N-Brands. Onder dat moederbedrijf vallen verschillende merken: Nikkie, kindermodemerk Nik&Nik, Selected by Kate Moss, Fifth House en de cosmeticalijn N Beauty.

Vandaag werd bekend dat een deel van de aandelen van N-Brands is verkocht aan Capital A. Een aanleiding voor FashionUnited om de carrière van Nikkie Plessen in kaart te brengen. Hoe een actrice en presentatrice een internationaal mode-imperium opbouwde, lees je hieronder in vogelvlucht.

1998 tot 2011 – Presentatie modeprogramma’s wakkert liefde voor mode aan

Al op jonge leeftijd heeft Nikkie Plessen een liefde voor mode. Ze wordt bekend als actrice en speelt onder andere in de tv-series Onderweg naar Morgen, Goede Tijden, Slechte Tijden en Costa. Daarnaast presenteert ze verschillende tv-programma’s, waaronder Holland’s Best Fashion Designers en Project Runway. Vooral dat laatste programma wakkert haar liefde voor mode aan en vormt de inspiratiebron voor het starten van een eigen modelijn.

2011 tot 2013 – Oprichting modemerk Nikkie en kick-off tijdens Modefabriek

Nikkie Plessen lanceert haar eigen kledinglijn, genaamd Nikkie. Het merk richt zich op modieuze kleding voor vrouwen. Plessen bouwt het DNA van het merk op vanuit haar eigen persoonlijke stijl. Na een kick-off tijdens Modefabriek in 2012 groeit het aantal verkooppunten van het merk Nikkie in rap tempo: het modelabel wordt binnen afzienbare tijd verkocht bij zo’n tweehonderd winkels in Nederland.

September 2013 – Eerste eigen winkel in Amsterdam

De eerste eigen winkel van Nikkie Plessen is een feit. De brandstore van het merk Nikkie opent zijn deuren aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. De snelle groei van het label Nikkie trekt de aandacht van het Belgische agentschap Fashion Club 70. Volgens het agentschap spreekt de collectie van de bekende Nederlander ook Belgische vrouwen aan. Het merk telt in België dertig verkooppunten.

Februari 2013 – Beschuldiging van plagiaat door Zoe Karssen

Er ontstaat ophef over de authenticiteit van de kledinglijn van Nikkie Plessen. Het Nederlandse label Zoe Karssen beschuldigt Plessen van plagiaat . “Wij hebben moeten constateren dat haar ontwerpen één op één gekopieerd zijn,” laat Karssen weten aan RTL Boulevard. Het gaat om truien met de teksten ‘Boys’ en ‘Too much love will kill you’. Karssen eist dat Plessen de goederen uit de handel neemt. Daarnaast eist ze een schadevergoeding. Plessen reageert op haar beurt dat ze nooit van Zoe Karssen heeft gehoord. Inspiratie haalt ze naar eigen zeggen ‘van de straat en uit modebladen’. Desondanks gaat de kersverse ontwerper niet met Karssen in discussie. Ze besluit om de bewuste kledingstukken niet in productie te nemen . In tijdschrift Jackie komt Plessen in september 2013 terug op de plagiaatkwestie en spreekt in dit interview van ‘beginnersfouten’.

Februari 2014 – Eerste winkel over de grens in Antwerpen

De eerste buitenlandse stap voor Nikkie Plessen is België. Aan de Korte Gasthuisstraat in Antwerpen opent in augustus een eigen brandstore. Het merk is dan al te koop bij verschillende Belgische retailers en wordt, volgens pr-adviseur Annemieke Visch-Hart, goed verkocht. Het modemerk heeft grootse plannen voor het buitenland en wil in 2014 nog eens vijf winkels openen. Plessen ziet haar droom om uit te groeien tot een internationaal merk langzaam werkelijkheid worden.

September 2014 – Bedrijfskleding voor restaurants De Librije en The Jane

Restaurant De Librije in Zwolle geeft Nikkie Plessen de opdracht voor het ontwerpen van bedrijfskleding . Het vrouwelijk personeel van Michelinsterrestaurant loopt vanaf nu rond in door Plessen ontworpen zwarte jurkjes. Naar eigen zeggen heeft Plessen bij het ontwerpen rekening gehouden met de stijl van het restaurant. Zo hebben de jurken een ‘sexy detail’ aan de voorkant, wat past bij het interieur en de sfeer van De Librije. Plessen ontwerpt vaker bedrijfskleding, zo ook voor het personeel van The Jane, het restaurant van de Nederlandse topkok Sergio Herman in Antwerpen.

Februari 2015 – Uitbreiding met kinderlijn Nik & Nik en meer winkels

Plessen breidt haar merk uit met eenvoor jongens en meisjes. Het kindermodemerk krijgt de naam Nik & Nik. Voor de ontwerpen van de collectie laat Plessen zich inspireren door haar dochter Jolie. Ook kondigt Plessen de opening aan van twee nieuwe brandstores, in de PC Hooftstraat in Amsterdam en in het centrum van Groningen. Het merk Nikkie heeft daarnaast eigen winkels in de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat, in Maastricht, Rotterdam en Antwerpen.

Maart 2015 – Shop-in-shops in De Bijenkorf

Op 5 maart 2015 opent het merk Nikkie een eerste shop-in-shop in de Bijenkorf in Amsterdam. Daarna volgen de Bijenkorf-filialen in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland timmert Plessen aan de weg. Het modelabel Nikkie is inmiddels verkrijgbaar in tien Europese landen.

Nikkie Plessen en Kate Moss Credits: Via Nikkie Plessen

Januari 2017 – Kate Moss krijgt eigen kledinglijn bij Nikkie Plessen

Kate Moss krijgt een eigen kledinglijn bij Nikkie Plessen. Moss heeft samen met Plessen een ‘favorites-lijn’ samengesteld. Deze lijn krijgt de naam ‘Selected by Kate Moss’ en hangt vanaf juli 2017 in de winkel. Voor Plessen is Moss een groot voorbeeld en muze. De twee maakten in december 2016 voor het eerst kennis met elkaar. Het topmodel is het internationale gezicht van het merk Nikkie: vanaf het najaar van 2017 is Moss te zien zijn in de campagnes van Nikkie.

Januari 2018 – Lancering nieuwe kledinglijn Fifth House

Nikkie Plessen lanceert een nieuw kledingmerk. Het vijfde merk van haar hand krijgt de toepasselijke naam Fifth House. De kledinglijn bestaat uit een ready-to-wear collectie met jurken, broeken, jassen en accessoires. Volgens Plessen draait het modelabel om ‘moderne klassiekers’ die ‘in elke garderobe thuishoren’. Doutzen Kroes is het gezicht van het merk. Met haar ‘natuurlijke schoonheid’ in combinatie met ‘Hollandse nuchterheid’ belichaamt het Nederlandse topmodel volgens Plessen precies wat ze met Fifth House wil uitstralen. De collectie van Fifth House is vanaf juli verkrijgbaar, online en in de winkels van Nikkie.

N Brands Zwolle Credits: N-Brands

September 2019 – Alle merken samengebracht in modehuis N Brands

Het mode-imperium van Nikkie Plessen telt inmiddels vier merken: Nikkie, Nik & Nik, Selected by Kate Moss en Fifth House. Plessen brengt al haar merken samen in modehuis N Brands in Zwolle. Half september opent een tweede N Brands modehuis in Den Haag. Plessen kondigt daarnaast een kledinglijn voor mannen aan, genaamd Sustain. Deze lijn komt echter niet van de grond.

Juli 2023 – In opspraak vanwege noodsteun en lancering sportcollectie

Nikkie Plessen raakt in opspraak. Reden voor de kritiek is dat ze veel noodsteun van de overheid heeft ontvangen – ruim 900.000 euro – voor haar bedrijven als gevolg van Covid-19. Als blijkt dat de schade door de coronacrisis voor Nikkie NP Fashion Retail veel minder is dan aanvankelijk voorspeld, besluit de modeondernemer een groot deel van het geld terug te storten aan de overheid. Om welk bedrag dit precies gaat, is niet bekend.

Eind juli lanceert Plessen een sportcollectie . De lancering van Nikkie Sportswear gaat gepaard met een wekelijks workout video op de website van het merk. “Ik miste de perfect workout outfit, dus besloot ik een eigen sportcollectie plus wekelijkse workout video’s uit te brengen,” aldus Plessen op Instagram.

December 2023 – Nikkie Plessen verkoopt gedeelte bedrijf aan Capital A

Al een tijd doen geruchten de ronde dat Plessen en haar partner hun mode-imperium willen verkopen. In december wordt duidelijk dat N-Brands Holding een deel van de aandelen verkoopt aan Capital A. De deal is opgezet zodat (internationale) groeiplannen kunnen versnellen, zo vertellen Nikkie Plessen en haar partner Ruben Bontekoe aan FD.

Arne Hamers, partner bij Capital A, zegt N-Brands al een tijdje te volgen, aldus FD op basis van een persverklaring. Hamers laat weten ‘zeer onder de indruk’ te zijn van wat Nikkie en haar team inmiddels hebben neergezet.

N-Brands geeft geen openheid over de omzet, maar bedrijven met een omzet hoger dan 30 miljoen euro moeten een overname altijd melden bij ACM, zo weet FD. In het jaarverslag van 2022 staat geen specifieke omzet genoemd, maar is wel te lezen dat het bedrijf een nettowinst van 4,3 miljoen euro behaalde in het boekjaar. Van een volledige verkoop van het bedrijf lijkt vooralsnog geen sprake.